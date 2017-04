Sechs Verletzte – und dennoch hatten alle Beteiligten Glück im Unglück: Ein Unfall auf der Verbindungsstraße von Ammerndorf nach Vincenzenbronn forderte am Samstagabend Feuerwehr und Rettungskräfte. Ein Audi krachte frontal in einen VW und schleuderte ihn in einen wartenden Mercedes. Fünf Personen leicht, die Fahrerin des Polo mittelschwer verletzt. © ToMa