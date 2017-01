SEK-Einsatz gegen mutmaßlichen "Reichsbürger" in Fürth

Staatsanwaltschaft: Es geht um unerlaubten Waffenbesitz - vor 9 Minuten

FÜRTH - Polizisten mit Maschinengewehren sorgten am Donnerstagmorgen in der Dr.-Mack-Straße in Fürth für Verunsicherung. Fakt ist: Die Polizei hat Räumlichkeiten eines 46-Jährigen durchsucht, der im Verdacht steht, "Reichsbürger" zu sein und unerlaubt Waffen zu besitzen.

Das bestätigte Anita Traud, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, auf Nachfrage der Fürther Nachrichten. Laut Traud durchkämmten die Beamten "mehrere Objekte". Ob sie tatsächlich Waffen fanden, konnte Traud nicht sagen. Auch auf die Frage, ob der Mann nach Kenntnis der Behörden bereits Waffen benutzt hat, musste Traud passen.

+++ Weitere Informationen folgen. +++

hbi