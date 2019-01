Selbsterfahrung mit Pfeil und Bogen

FÜRTH - Wo sich einst Möbel stapelten, schwirren jetzt die Pfeile. Im Juli vergangenen Jahres ist das Bogensportzentrum "Fuchs und Stier" vom Nürnberger AEG-Gelände in die Fürther Südstadt umgezogen. Inzwischen hat es sich zu einem beliebten Szenetreff entwickelt. Volles Haus gab es beim ersten Neujahrsturnier an der neuen Adresse.

In der ehemaligen Lagerhalle eines Möbelhauses in der Fürther Sonnenstraße haben sich zum ersten Neujahrsturnier an diesem Ort rund 40 Bogenschützen getroffen. © Foto: Michael Matejka



Bogenschießkurse bietet Michael Fuchs aus Vorra schon seit 1998 an. 2012 schloss er sich mit dem Bogenbauer und Händler Olaf Stier zusammen. Das Unternehmen "Fuchs und Stier" war geboren. 2016 bezog es eine Halle "auf AEG". Die musste letztes Jahr geräumt werden. In der Sonnenstraße 33 bot sich die rund 500 Quadratmeter große Halle eines ehemaligen Fürther Möbelgeschäfts als Alternative an.

Mittlerweile hat der Gostenhofer Andreas Stock den nach wie vor in das Sportzentrum integrierten Bogenladen übernommen. Geschäft und Sportbetrieb laufen parallel. Den sportlichen Schwerpunkt legt Michael Fuchs auf die Persönlichkeitsbildung. Dem tragen Achtsamkeitstraining und intuitives Bogenschießen Rechnung. Natürlich gibt es auch in Fürth Sportvereine, die Bogenschützen ausbilden und Trainingsmöglichkeiten bieten. "Aber nicht alle Bogensportbegeisterte wollen sich an einen Verein binden", sagt Andreas Stock, der sich als "Mitbewerber" sieht.

Zu den Besonderheiten des Betriebs gehört der inklusive Ansatz. Unter den Besuchern sind auch Rollstuhlfahrer und Bogenschützen der Lebenshilfe. So unterschiedlich wie die Teilnehmer sind auch die Bogentrainer. Neben einem zweistündigen Schnuppertraining gibt es einen vierstündigen Einsteigerkurs. Das Treffen spielt dabei nicht die Hauptrolle, im Vordergrund steht das Einüben eines harmonischen Bewegungsablaufes. Wer bereits einen sicheren Schussablauf beherrscht und an seiner Technik feilen möchte, kann in einem Aufbaukurs die Unterschiede von statischem Training und Bogenschießen im Parcoursgelände erfahren.

Außerdem gibt ein Training unter dem Titel "Achtsam mit Pfeil und Bogen" Raum, um unterschiedliche Facetten des intuitiven Bogenschießens auszuprobieren. Durch erfahrungsorientiertes Lernen werden neuartige Aspekte vermittelt, zum Beispiel bezüglich der Atmung, der Harmonie des Bewegungsablaufes und dem bewussten Wahrnehmen von An- und Entspannung.

In der Fürther Halle kann man mit Tageskarten, Zehnerkarten oder gegen eine Monatsgebühr trainieren, wann immer man will. Außer in den Ferien gibt es hier zudem immer montags von 18 bis 20 Uhr ein offenes Training. Der Laden hat dienstags und donnerstags von 14 bis 20 Uhr geöffnet, an Samstagen von 10 bis 13 Uhr.

