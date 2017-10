Seniorenpreis: Fürther Rotary Club bittet um Bewerbungen

Einsendeschluss ist der 15. Oktober - vor 42 Minuten

FÜRTH - Der örtliche Rotary Club schreibt zum dritten Mal seinen Seniorenpreis aus. Der Club unterstützt damit förderungswürdige Projekte, die älteren Menschen zugute kommen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird im Wechsel mit dem Familienpreis alle zwei Jahre vergeben.

"Ein würdiges Leben im Alter“ — dazu will der Rotary-Club mit seiner Initiative beitragen. © Stephan Scheuer/dpa



"Ein würdiges Leben im Alter“ — dazu will der Rotary-Club mit seiner Initiative beitragen. Foto: Stephan Scheuer/dpa



„Wir wollen mit dem Seniorenpreis besondere Akzente setzen. Denn in diesem Sektor gibt es im Vergleich zu wertvollen und förderwürdigen Initiativen in anderen gesellschaftlichen Bereichen noch vergleichsweise wenig Unterstützung“, sagt Ralf Güllich, Präsident des Rotary Clubs Fürth.

In Frage kommen alle Projekte, Initiativen, Netzwerke und Vereine, aber auch Familien und Einzelpersonen aus der Stadt oder dem Landkreis Fürth. Ziel sollte jeweils „das würdige Leben im Alter“ sein, heißt es. Die Verleihung des Seniorenpreises 2017 geht Mitte November im Schloss Burgfarrnbach über die Bühne.



Viele Facetten

Beispiele für preiswürdige Projekte sind etwa Nachbarschaftshilfe, Wohngemeinschaften, Familienhilfen und Mehrgenerationenprojekte; ebenso neue Ideen zum Zusammenleben, zur täglichen Hilfe und zur Aktivierung von verbliebenen Ressourcen, Wiedereingliederung in bestehende Strukturen und Vermeidung von Einweisungen in Heime oder Optimierung der dortigen Versorgung. Empfänger des Seniorenpreises 2015 war der Großhabersdorfer Verein „Zammhelfn“. Er organisiert Hilfe für die Betreuung an Demenz erkrankter Menschen, entlastet pflegende Angehörige und bietet eine Tagesbetreuung an.



Der Rotary Club Fürth (www.rcfuerth.de) wurde im Juli 2005 gegründet und hat 44 Mitglieder. Seit der Gründung hat er sich mit einem beachtlichen Spendenaufkommen für vielfältige Projekte engagiert, die vor allem Familien, Jugendlichen und Kindern zugute kommen.



Vorschläge für den Rotary-Seniorenpreis können bis zum kommenden Sonntag, 15. Oktober an den RC Fürth, c/o Ralf Güllich, Hans-Vogel-Str. 35, 90765 Fürth, gerichtet werden.

fn