Seniorin aus Fürther Pflegeheim verschwunden

Die 74-Jährige ist dement und möglicherweise hilflos - vor 3 Minuten

FÜRTH - Seit Montagnachmittag wird die 74-jährige Roswitha P. aus einem Fürther Pflegeheim in der Nürnberger Straße vermisst. Sie ist dement und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Die vermisste Seniorin aus einem Fürther Pflegeheim. © Polizei



Die vermisste Seniorin aus einem Fürther Pflegeheim. Foto: Polizei



Laut Polizeiinformationen war die Suche nach der 74-Jährigen im Pflegeheim und in der näheren Umgebung bislang erfolglos. Auch Suchhunde fanden keine Spur. Die Seniorin könnte sich in hilfloser Lage befinden und in Fürth oder im Nürnberger Stadtgebiet umherirren.

Wer der 74-Jährigen begegnet, wird gebeten, die nächste Polizeidienststelle oder den Notruf unter 110 zu verständigen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.