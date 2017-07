Seniorin beraubt: Mutmaßlicher Täter verhaftet

Der 26-Jährige entriss in Fürth einer 85-Jährigen die Handtasche - vor 1 Stunde

FÜRTH/NÜRNBERG - Kriminalbeamten überführten am Donnerstag einen 26-Jährigen, der in Verdacht steht, im Juni in Fürth einen Raub und in Nürnberg einen Diebstahl begannen zu haben. Videomaterial hatte die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht.

Der 26-Jährige wird verdächtigt, am Nachmittag des 28. Juni einer 85-jährigen Seniorin in Fürth gewaltsam die Handtasche entrissen zu haben. Die Frau stürzte bei dem Angriff in der Pfeiferstraße und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Außerdem stahl der Mann wohl am Nachmittag des 17. Juni in Nürnberg den Inhalt eines Opferstocks in einer Kirche in der Fürther Straße. Mit rund 20 Euro konnte der Täter flüchten.

Nun brachte die Auswertung von vorliegendem Videomaterial die Polizei auf die Spur des 26-Jährigen. Am Donnerstag nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und wollen ihn bald einem Ermittlungsrichter vorführen.

