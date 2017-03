Seukendorf: Ampeln bleiben weiter dunkel

Softwarefehler verhinderte den Start erneut - vor 1 Stunde

SEUKENDORF - Erst gab es wochenlang keinen Strom, jetzt streikt die Software: Die Ampelanlagen auf der Staatsstraße 2409 zwischen Seukendorf und Cadolzburg, auf Höhe des "Gwäxhauses", konnten am Dienstag nicht in Betrieb gehen.

Wieder einmal klappte es nicht: Die Ampeln an der Staatsstraße zwischen Cadolzburg und Seukendorf bleiben vorerst dunkel. © Archivfoto: Hans Esterl



Just zum Einschaltpunkt sei "ein technisches Problem" aufgetreten, das schreibt das Staatliche Bauamt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Der Knackpunkt: Ein Softwarefehler mache "einen reibungsfreien Ablauf des Schaltprogramms nicht möglich". Die vorherigen Testläufe waren anstandslos über die Bühne gegangen. Jetzt wird die Software nochmals überprüft. Bis die Anlagen den Verkehr steuern werden, dauert es: Die neue Inbetriebnahme ist in rund zwei Wochen vorgesehen.

Die Ampeln stehen bereits seit Dezember - bisher fehlte aber: die Energie. Die Erdbauarbeiten für die Kabelverlegung waren zunächst nicht wie ursprünglich vorgesehen vorangekommen und schließlich stoppte sie endgültig der Frost.

Das Staatliche Bauamt will mit den Ampeln die Leistungsfähigkeit des Streckenabschnitts erhöhen und die Unfallgefahr senken. Skeptiker befürchten eher Staus im Berufsverkehr.

