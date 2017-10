Seukendorferinnen genossen die Ladies Night

Örtliche Frauenunion hatte die Idee mit Shopping, Modeschau und einer Cocktailbar in der Sporthalle - vor 56 Minuten

SEUKENDORF - In Scharen kamen die Seukendorferinnen herbei, um an der ersten Ladies Night mit Shopping im Dorf teilzuhaben. Die Organisatorinnen waren schon von Beginn an überzeugt: "Das ist ein Erfolgskonzept."

Ein Dirndl für den nächsten Hüttenabend hat Sabine Friedrich (re.) bei der Ladies Night in Seukendorf gefunden. © Foto: Petra Fiedler



Ein Dirndl für den nächsten Hüttenabend hat Sabine Friedrich (re.) bei der Ladies Night in Seukendorf gefunden. Foto: Foto: Petra Fiedler



Silvia Dießl, Vorsitzende der örtlichen Frauenunion, kann es kaum fassen: Die pinkfarbenen Bänder sind noch nicht durchtrennt, der offizielle Startschuss noch nicht abgefeuert, da stauen sich am Eingang der Sporthalle die Besucherinnen. Vorsichtig geschätzt werden mindestens 250 die Halle an diesem Abend stürmen.

Über 5000 Artikel haben die Veranstalterinnen mit Preisen ausgezeichnet und sortiert, eine Cocktailbar eingerichtet, für die Verpflegung gesorgt und Models für die Modenschau rekrutiert.

"Wir wollten ein Dorffest nur für Frauen auf die Beine stellen", betont die 46-jährige Silvia Dießl. "Die Idee für die Ladies Night spukt seit April durch unsere Köpfe", erzählt sie. Basare und Flohmärkte seien für alle möglichen Interessensgruppen im Angebot. Solche nur für Frauen hat man in Seukendorf bislang vermisst. "Unser kleiner, zehn Mitglieder zählender Ortsverband, wollte genau das anbieten", sagt sie.

Helferinnen fanden sich viele, auch parteipolitisch nichtorganisierte. So hatte das Vorbereitungsteam schon vor der Veranstaltung den sprichwörtlichen Spaß an der Freude.

Für den Abend entschied sich die Gruppe für einen auffälligen Auftritt: Poloshirts in Pink, unübersehbare Farbtupfer im Gewusel zwischen schönem Gebrauchten und tollem Neuen, wie Silvia Dießl das Angebot beschreibt.

"Mädels, Ihr seid Spitze", dieses Kompliment richtete Dießl nicht nur an ihre aktiven Mitstreiterinnen, sondern auch an die zahlreichen Besucherinnen.

Der Erlös der Veranstaltung, rund 300 Euro, ist für die Anschaffung neuer Kleidung der Kärwa-Kids gedacht.

PETRA FIEDLER