Sexualdelikt: Neue Beschreibungen der Beteiligten

Täter soll doch keine langen Haare haben - Opfer meldete sich noch nicht - vor 11 Minuten

ZIRNDORF - Nach dem mutmaßlichen Sexualdelikt in Zirndorf hat die Kriminalpolizei nach genauere Personenbeschreibungen herausgegeben. Beim Tatverdächtigen unterscheiden sich die Angaben zur Frisur deutlich von der ursprünglichen Annahme.

Mehrere voneinander unabhängige Zeugen hatten berichtet, dass am Montagabend, kurz nach 23 Uhr, ein bislang unbekannter Mann im Hinterhof eines Wohnhauses in der Fürther Straße eine Frau sexuell belästigt habe. Sie hat sich selbst bei der Polizei bisher nicht gemeldet, so dass auch ihre Identität ungeklärt ist. Nach umfangreichen Ermittlungen und Befragungen von Anwohnern hat die Polizei nun Täter- und Opferbeschreibungen veröffentlicht, die sich zum Teil von den urprünglichen Angaben unterscheiden.

Demzufolge kann der Mann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 1,80 bis 1,90 m groß und trug ein dunkles T-Shirt und eine Jeanshose. Entgegen der ersten Beschreibung soll er keine langen, weißen Haare haben, sondern kurze Haare bzw. lediglich nur noch einen Haarkranz (ein sogenanntes "Mönchsknie").

Die Geschädigte wird als circa 1,60 bis 1,70 m groß beschrieben, sie soll leicht mollig sein, hat rot gefärbte Haare mit einem leicht lilafarbenen Stich. Sie war bekleidet mit schwarzen Leggins und einem roten T-Shirt mit der Aufschrift "Queen" in goldener Schrift.

Laut Zeugen dürfte es sich bei dem Mann um einen Deutschen handeln, die Frau soll deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Die mutmaßliche Geschädigte wird dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 zu melden.

sha