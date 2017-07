Sexueller Übergriff auf Joggerin in Zirndorf

Polizei fahndet mit Täterbeschreibung nach dem Mann - vor 47 Minuten

ZIRNDORF - Am Samstagmorgen wurde eine Joggerin in Zirndorf von einem etwa 25 Jahre altem Mann sexuell attackiert. Die Frau schlug den Täter in die Flucht - mit einem lauten Schrei. Jetzt ist die Polizei auf Hilfe von Zeugen angewiesen.

Eigentlich sollte es nur ein kurzer Jogging-Ausflug am frühen Samstagmorgen werden. Doch dann wurde eine Frau in der Nähe der Weinbergstraße in Zirndorf von einem Mann "in sexuell motivierter Absicht angegangen", wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Der Täter berührte die Joggerin unsittlich.

Die Frau schlug den etwa 25 Jahre alten in die Flucht - durch lautes Schreien. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und ist dabei auf Hilfe von möglichen Zeugen angewiesen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 Zentimeter groß mit schlanker Figur. Der Mann war von der Geschädigten bereits kurz vor der Tat mit einem Fahrrad gesehen worden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.