SFC wechselt wieder in seinen Normalbetrieb

Das neue Halbjahresprogramm der Steiner Foto-, Film und Videoclubs liegt vor — Clubräume frisch saniert - vor 1 Stunde

STEIN - Die aufwändigen Renovierungs- und Umbauarbeiten in den Vereinsräumen sind abgeschlossen. Mit dem neuen Halbjahresprogramm von Februar bis August 2017 startet der Steiner Foto- Film- und Videoclub (SFC) wieder in den Normalbetrieb.

„Daily blues“ hat Armin Leidner sein Bild genannt. Es ziert das Titelblatt des neuen SFC-Programms und das erstmals in Farbe. Foto: Foto: privat



Unter Regie von Programmchef Philipp Wieder wurde ein Mix aus Workshops, Vereinsabenden und Veranstaltungen zusammengestellt. Unter der Rubrik „SFC on Tour“ informiert der Verein außerdem über Aktivitäten seiner Mitglieder außerhalb von Stein. Zum Beispiel präsentieren Philipp Wieder und Gattin Christine Hagner unter dem Motto „Aquarell meets Fotografie“ am 6. Mai im Kulturladen Röthenbach Bilder und Fotografien, die während einer gemeinsamen Indienreise entstanden.

Gelegenheit die grundlegend renovierten Vereinsräume mit Fotolabor, Dia-Labor, digitalem Schnittplatz und Raum für Filmvorführungen und Ausstellungen im Keller des Schulhauses in der Mühlstraße 29 zu inspizieren, bietet sich bei der sfc-Matinée aus Anlass der Jahresausstellung, die heuer Norbert Ott und Angela Alkov unter dem Titel „Unsere digitale Welt in 50+“ bestücken. Am Sonntag, 5. März, 10 bis 13 Uhr, sind ihre Luftaufnahmen mit Fotodrohnen, Panoramaaufnahmen sowie Bildcollagen zu sehen.

Wer genaueres wissen möchte über die Bilder, kann sich bei dieser Gelegenheit direkt an die Fotografen wenden, sie sind anwesend. SFC-Mitglieder führen durch die Räume und erläutern die neue Technik.

Auch in die Alte Kirche Stein steht zeitnah ein erstes Highlight auf dem Programm: Am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, zeigt Gerhard Amm, SFC-Mitglied und mehrfach überregional ausgezeichneter Amateurfilmer, eine Dokumentation über die Kanareninsel „La Palma – Perle im Atlantik“.

Am Samstag, 8. April, ist Heiko Beyer, aus Erlangen stammender Globetrotter, Fotograf und Reisejournalist, der bevorzugt in den Ländern Südamerikas unterwegs ist, in der Alten Kirche zu Gast. Er präsentiert seine aktuelle Multivisionsschau „20 Jahre Südamerika“.

Zum Standardprogramm des SFC zählen Fotokurse und -workshops, die die Vereinsmitglieder über die Volkshochschule Stein anbieten. Friedrich Martschin etwa lehrt regelmäßig die Grundlagen der Fotografie. Norbert Ott hat sich dem technischen Fortschritt verschrieben und bietet beispielsweise ein Aktivwochenende zum Thema „Fotodrohnen und Multikopter“ an.

Näheres findet sich im Internet unter www.sfc-stein.de. Im gedruckten Format liegen die Programmhefte im Rathaus Stein aus oder können bei Vorsitzendem Frank Zahorik, Telefon (09 11) 6 88 59 48) oder E-Mail frank.zahorik@sfc-stein.de angefordert werden.

fn