Showtheater gegen Sorgen

Kulturplus der Diakonie lädt Bedürftige in eine Traumfabrik - vor 42 Minuten

FÜRTH - Mit ihrem Projekt Kulturplus öffnet die Diakonie Fürth Menschen mit knappem Budget aus Stadt und Landkreis die Tür zu kulturellen Erlebnissen. Anfang Februar wartet nun ein besonderer Höhepunkt auf die Projekt-Gäste. Eine Traumfabrik soll sie mit ihrem "Showtheater der Phantasie" in eine Welt der Träume entführen.

Kunstvolle Akrobatik zeigt Hugo Noel in seinem beleuchteten Rad. © Laura Schneider



Seit dem Start im Herbst 2017 konnten nach Angaben der Diakonie bereits rund 2000 kostenlose Eintrittskarten für Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen vermittelt werden. Wenigstens für einige Momente einmal alle Sorgen und Nöte vergessen – darum geht es bei Kulturplus. Denn das Abtauchen in eine Welt der Träume, Faszination und Fantasie ist gerade jenen, denen das Geld oft nicht einmal für das Nötigste im Leben reicht, meist nicht möglich. Karten für ein Musical, einen Kabarettabend oder einen Theaterbesuch sind unerschwinglich.

In vier Vorstellungen am 2. und 3. Februar sollen sie nun unbeschwerte Momente erleben können. Versprochen wird ein Spektakel mit Trampolin-Künstlern, Sandmalerei, sinnestäuschenden Projektionen, fliegenden Objekten, Tanz und Schwarzem Theater. Den Traumfabrik-Machern ist es ein Anliegen, dass auch finanziell benachteiligte Menschen in den Genuss ihres Showtheaters kommen können. Mehr als 150 Karten haben sie deshalb Kulturplus für die Vorstellungen in der Fürther Stadthalle zur Verfügung gestellt. Auf die Kulturgäste warten Momente, in denen sie lachen, staunen und das Grübeln über Sorgen und Nöte einmal vergessen können.

Wer als Gast von Kulturplus das "Showtheater der Phantasie" besuchen will oder Interesse an den vielen anderen Veranstaltungen hat, die über das Diakonie-Projekt kostenfrei besucht werden können, bekommt weitere Informationen bei Miriam Greiner: Tel. (09 11) 7 49 33 22 oder kulturplus@diakonie-fuerth.de

fn