Siegelsdorf: Bahn straft Pendler ab

VEITSBRONN - Der Park+Ride-Platz am Bahnhof Siegelsdorf platzt schier aus allen Stellflächen. Nun hat die Bundespolizei an "wild" parkende Pendler auch noch Strafzettel verteilt. Der Bürgermeister versteht den Zorn der Passagiere und wird ein Protestschreiben an die Deutsche Bahn schicken.

Kein Platz mehr: Pendler stellen ihre Autos auch entlang der Lärmschutzwand ab. © Foto: Wraneschitz



"Sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, Sie haben Ihr Kraftfahrzeug unbefugt auf dem Gebiet der Deutschen Bahn AG abgestellt. Dies stellt gemäß der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung eine Ordnungswidrigkeit dar." Solche kopierten Benachrichtigungen der Bundespolizeiinspektion Nürnberg, sorgfältig in Plastikhüllen gesteckt, fanden Pendler unlängst hinter den Scheibenwischern ihrer Autos, die sie am Bahnhof Siegelsdorf abgestellt hatten, um den Zug nach Nürnberg oder Richtung Würzburg zu nehmen.

Freilich: Die Verwarnungen waren nicht auf den 135 offiziellen, gekennzeichneten Stellplätzen ausgestellt worden, sondern auf den angrenzenden Flächen, die von den Autofahrern in ihrer Not auf Parkplatzsuche als Stellflächen genutzt werden — an Hecken, entlang der Lärmschutzwand und weiter hinten auf geschottertem und unebenen Bahngelände bis zu einem Wendehammer.

Einige der verwarnten Bahnfahrer hörten nichts mehr von der Polizei, andere bekamen einen Bußgeldbescheid und legten Einspruch ein. Doch die Zentrale Bußgeldstelle der Bundespolizei bleibt hart: Die Verkehrssünder, so heißt es, hätten ihre Vehikel in der Nähe des Fahrleitungsmastes abgestellt, trotz mehrerer Schilder, die melden, dass Unbefugte dort nichts zu suchen haben. Mit Gebühr und Zustellungskosten wuchs die Forderung somit von 15 auf 43,50 Euro an.

Zahlreiche Berufspendler, die den Bahnhof Siegelsdorf ansteuern, weil er an der Hauptstrecke ein dichteres Fahrtenangebot bietet, titulieren das Vorgehen der Bahn als "Zumutung". Die DB-Pressestelle bestätigt auf Anfrage, dass die Bahn die Bundespolizei beauftragt hat, Kontrollen durchzuführen. Denn die Fläche werde häufig für Baustelleneinrichtungen der Netz AG benötigt.

Bürgermeister Marco Kistner wirft der DB im Gespräch mit den FN vor, mit ihrer Strafzettel-Aktion die Situation "unnötig verschärft" zu haben: "Wir empfinden das als unfreundlichen Zug. Die Pendler werden auch noch bestraft dafür, dass sie Bahn fahren und ständige Verspätungen in Kauf nehmen." In Absprache mit Landrat Matthias Dießl will er ein Protestschreiben an die DB richten.

Manfred Rupp, Sprecher des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN), kennt einen zweiten Fall: Im Dezember hatte die Bundespolizei am Bahnhof in Heilsbronn ebenfalls parkende Pendler verwarnt.

Der VGN betont derweil die Notwendigkeit ausreichender P + R-Flächen in Siegelsdorf, wo täglich rund 2100 Passagiere ein- und aussteigen und Parkplätze Mangelware sind, was immer wieder zu Problemen führt. Der Großteil der Parker stammt nach einer VGN-Erhebung aus dem Landkreis Fürth, dem unmittelbaren Einzugsbereich des Bahnhofes: aus Veitsbronn (27 Prozent), Obermichelbach (8), Tuchenbach (6), Seukendorf (4,5), Puschendorf (4) und Langenzenn (20 Prozent). Nur 3,5 Prozent der Autos kommen aus dem Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und nur 7,4 Prozent aus dem Landkreis ERH.

Die bestehende Situation ist für den VGN unbefriedigend, so Rupp. Möglichst viele Pendler sollen ja auf die Bahn umsteigen. Der Landkreis Fürth hat zudem viel in den Zubringerverkehr mit Bussen investiert, was zu einer stärkeren Nachfrage führt. Eine Bedarfsanalyse hat einen Mehrbedarf von 100 neuen Stellplätzen ergeben, das wäre ein Zuwachs von 74 Prozent.

Hinzu kommt, dass Kreis und VGN darauf drängen, dass der Bahnhof Siegelsdorf ins Förderprogramm zum barrierefreien Ausbau kleinerer Stationen aufgenommen wird. Probleme bei P + R wären daher kontraproduktiv.

Der Veitsbronner Gemeinderat hat drei Bau-Varianten diskutiert, aber Parkdecks oder ein -haus abgelehnt, obwohl dies den geringsten Flächenverbrauch bedeuten würde. Alle drei Areale sind nicht im Besitz der Gemeinde; Gespräche mit den Grundbesitzern laufen. Problem dabei: Der Bau von Parkplätzen wird gefördert, der Grunderwerb aber nicht.

Der Bürgermeister hofft nun auf den nächste Woche startenden Bürgerbus, der die Lage hoffentlich entzerrt. Andererseits macht Kistner das geplante dritte Gleis am Siegelsdorfer Bahnhof Kopfzerbrechen, denn wie es verlaufen soll, darüber hat die Bahn noch nicht einmal Skizzen. Kistner: "Wir sind gewillt, etwas zu tun, aber die Bahn muss uns halt auch lassen."

