Siemens in Fürth: Beschäftigte kämpfen um ihre Jobs

Protestkundgebung an der Breslauer Straße — "Das ist erst der Auftakt" - vor 45 Minuten

FÜRTH - Mehrere Hundert Menschen haben am Donnerstag gegen den geplanten Stellenbau bei Siemens in Fürth demonstriert. Vor dem Werk an der Breslauer Straße richteten die Redner deutliche Worte an die Konzernspitze.

Proteste gegen Stellenabbau bei Siemens in Fürth © Johannes Alles



"Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie hier am Standort 445 Arbeitsplätze dauerhaft vernichtet werden", rief Reiner Gehring, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Westmittelfranken, ins Mikrofon.

Nach seinen Worten fordert die Gewerkschaft schon seit langem eine "Deutschland-Strategie" von Siemens. Gegenwärtig beschäftigt der Konzern in Fürth insgesamt 2600 Menschen, zum einen an der Breslauer Straße und zum anderen – nicht weit davon entfernt – an der Siemensstraße. Für diese Standorte auf der Hardhöhe müsse ein "zukunftsfähiges Konzept" her, das die Beschäftigung auf Dauer garantiere, verlangt die IG Metall. "Wenn den Herren in den Vorstandsetagen nichts weiter einfällt, als Arbeitsplätze abzubauen, um ihre Margenziele zu erreichen" so Gehring, "dann ist das etwas fantasielos."

Wie berichtet, sollen an der Breslauer Straße 445 Jobs wegfallen, weil das Werk nicht ausgelastet sei. Außerdem steht im Raum, dass im Jahr 2020 rund 700 Entwickler von der Siemensstraße in Fürth an den neuen Campus in Erlangen ziehen. Damit wäre der Standort fast halbiert – und erst recht in Gefahr, befürchtet nicht nur der Betriebsratsvorsitzende Martin Hubert. "Ist Fürth dann überhaupt noch sichtbar auf der Siemens-Landkarte?", fragte er und schob unter dem Applaus der Demonstranten hinterher: "Jetzt erst recht, wir zeigen denen, dass es uns gibt."

Tatsächlich soll der Protest an der Breslauer Straße nur der Auftakt sein. Weitere Aktionen werden folgen, kündigte die IG Metall an. Gemeinsam mit dem Betriebsrat will die Gewerkschaft dem geplanten Stellenabbau eigene Ideen und Konzepte entgegenstellen und daran auch die Beschäftigten beteiligen.

Fürth sei wegen seiner Vielfältigkeit und dem Knowhow der Mitarbeiter ein besonderer Standort, bekräftigte Betriebsratschef Hubert, und der Metaller Gehring ist sich sicher, dass die Angestellten mehr Fantasie als die Konzernspitze haben dürften, wenn es darum geht, wie man "Siemens in Fürth in eine gute Zukunft führen und damit die eigenen Arbeitsplätze sichern könnte".

Von der Politik erwarten die Beschäftigten ein klares Bekenntnis zum Siemens-Standort in der Kleeblattstadt. Kommenden Dienstag werden Arbeitnehmervertreter in Fürth mit Managern des Konzerns erste Gespräche führen.

JOHANNES ALLES