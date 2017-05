Siemens streicht etliche Stellen in Fürth und Amberg

Mehrere hundert Jobs in der Kleeblattstadt betroffen - OB: "Das ist nicht erfreulich" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Schlechte Nachrichten für die Kleeblattstadt: Nach FN-Informationen streicht Siemens am Standort Fürth in den kommenden Jahren mehrere hundert Arbeitsplätze.

Im Februar 2015 streikten Siemensmitarbeiter am Fürther Standort für mehr Lohn. © Ralf Rödel



Wie der Konzern offenbar noch im Lauf des Tages bekanntgeben wird, sind vom Stellenabbau Amberg in der Oberpfalz und Fürth betroffen. Nach Auskunft aus dem Fürther Rathaus fallen in der Kleeblattstadt – verteilt über drei Jahre – 450 Jobs weg, das entspricht etwa einem Fünftel der Arbeitsplätze vor Ort.

Siemens ist seit 1954 in Fürth ansässig. Der Standort in der Breslauer Straße/Siemensstraße gehört im Wesentlichen zum Geschäftsfeld der Division Digital Factory (DF). Der Konzern beschäftigt im Fürther Westen aktuell mehr als 2500 Mitarbeiter, die vor allem Schaltschränke und Steuerungssysteme für die Automatisierungstechnik herstellen. Die Produkte werden weltweit an Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobil, Chemie, Nahrung und Genuss oder Energie geliefert.

Erst vor drei Jahren hatte das Unternehmen in Fürth eine 10.000 Quadratmeter große neue Produktionshalle eingeweiht. Die Investition in das Geschäftsgebiet "Control Components und Systems Engineering" ließ sich der Konzern 14 Millionen Euro kosten.

Oberbürgermeister Thomas Jung hat denn auch keine grundsätzlichen Sorgen um den Standort. Siemens habe in den vergangenen fünf bis sechs Jahren mehrere hundert Arbeitsplätze in Fürth geschaffen, jetzt drehe sich das Rad leider wieder rückwärts. "Erfreulich ist das nicht", sagte Jung auf Anfrage dieser Zeitung, betonte jedoch, dass der Kahlschlag keinesfalls mit der Quelle-Insolvenz im Jahr 2009 zu vergleichen sei.

Nach seinen Worten zeige die Nachricht aber auch, dass es trotz der generell positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt – in den vergangenen drei Jahren seien im Stadtgebiet rund 6000 neue Stellen entstanden – auch immer wieder Rückschläge geben wird. Jung: "Ich bin trotz allem zuversichtlich, dass ein Konzern wie Siemens Geschäftsfelder findet, um auch den Standort Fürth wieder auszubauen."

Eine Stellungnahme von Siemens steht noch aus.

Johannes Alles