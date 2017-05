Siemens: Verliert der Standort Fürth noch mehr Jobs?

FÜRTH - Den Siemens-Standort in Fürth trifft es doppelt hart: Nicht nur, dass – wie berichtet – rund 450 Stellen gestrichen werden. In zirka drei Jahren könnten weitere 600 bis 700 Arbeitsplätze nach Erlangen verlegt werden.

An der Breslauer Straße (Bild) fallen bei Siemens 450 Stellen weg, der Standort an der Siemensstraße wird in einigen Jahren womöglich komplett verlagert. © Foto: Ralf Rödel



Noch am Mittwoch wollte sich bei Siemens niemand zum geplanten Stellenabbau äußern, erst Donnerstagmorgen ging eine Pressemitteilung hinaus ins Land – und bestätigte, was die FN bereits vermeldet hatten. An der Breslauer Straße sollen binnen drei Jahren 450 Arbeitsplätze wegfallen.

Kurz darauf erfuhren die Fürther Nachrichten auf Nachfrage von einer weiteren Hiobsbotschaft für den Standort Fürth: Das zweite Areal des Konzerns, an der Siemensstraße, wird womöglich komplett geschlossen. Zwar fallen diese Stellen nicht weg, sie sollen aber, so der Plan, nach Erlangen verlagert werden, wo im Jahr 2020 der neue Siemens-Campus fertiggestellt wird.

Schon letzten Sommer hatte diese Zeitung darüber berichtet, dass von der Siemens-Niederlassung in Nürnberg weit über 1000 Arbeitsplätze auf den neuen Campus in Erlangen umziehen sollen. Von Fürth war damals noch nicht die Rede. Jetzt bestätigte Unternehmenssprecher Bernhard Lott: "Diese Pläne gibt es." Da auf dem Campus Verwaltung und Forschung gebündelt werden, biete es sich an, die Bürojobs von der Fürther Siemensstraße dorthin zu verlegen.

Kommt das so, wären von den aktuell über 2500 Arbeitsplätzen des Elektro-Riesen in Fürth in drei Jahren nur noch 1500 übrig, allesamt an der Breslauer Straße. Dort werden Schaltschränke und Steuerungssysteme der Automatisierungstechnik hergestellt. Allerdings ist der Betrieb nicht voll ausgelastet, weshalb Siemens nun laut Pressemitteilung "Kapazitätsanpassungen" vornimmt. Schuld habe unter anderem die Krise in der Erdölindustrie. Unternehmen aus der Branche zählten zu den Stammkunden für Siemens-Schaltschränke und Komponenten. "Diese Kaufzurückhaltung spüren wir", sagt Lott.

Trotz der Arbeitsplatzverluste sei der Standort Fürth als solcher nicht in Gefahr, betont der Sprecher. "Wir treffen diese Maßnahmen, um ihn zu sichern und nicht um ihn aufzugeben." Standortleiterin Karen Florschütz sagte gegenüber den FN: "Das Werk Fürth ist mit seinen Kompetenzen wichtig für Siemens und die Division Digital Factory".

Rathauschef Thomas Jung beteuert ebenfalls, dass sich Siemens zum Standort Fürth bekenne. Auch in der Diskussion um die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Erlangen ist ihm zufolge das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Juni habe er ein Gespräch mit einem Vorstandsmitglied des Konzerns. Angesichts der Hiobsbotschaften für den Standort Fürth sehen sich Jung und Wirtschaftsreferent Horst Müller in ihrer Linie bestärkt, der Schaffung weiterer Arbeitsplätze in Fürth "oberste Priorität" einzuräumen. Das sei in der Vergangenheit gelungen und werde weiterhin gelingen. Neue Stellen entstünden derzeit bei vielen Mittelständlern, wie der Firma Hoefer & Sohn, bei Uvex, Wolf Butterback, aber auch beim Landesamt für Statistik sowie im Einzelhandel in der Innenstadt.

Siemens will deutschlandweit 1700 Stellen streichen und 1000 weitere auslagern. Konzernchef Joe Kaeser treibt den Wandel des Unternehmens in Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0 seit einiger Zeit voran und hat immer wieder angekündigt, auch auf Probleme in einzelnen Geschäftseinheiten frühzeitig zu reagieren. Siemens beschäftigt in Deutschland rund 114 000 Menschen.

