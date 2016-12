Silvester in Fürth: Für diese Feiern gibt es noch Karten

FÜRTH - Der Jahreswechsel steht vor der Tür — und wer ihn auswärts feiern möchte, sollte sich sputen: Zumindest für die Silvesterbälle sind alle Tickets bereits ausverkauft. Sie waren heuer besonders begehrt.

Ein Menü mit anschließendem Tanzen zur Big-Band-Musik gab es viele Jahre lang in der Zirndorfer Paul-Metz-Halle. Heuer legt der Veranstalter eine Pause ein. © Archivfoto: Thomas Scherer



Ein mehrgängiges Menü, dazu ein Gläschen Sekt und danach gemeinsam mit dem Partner zur Musik einer Big Band bis Mitternacht übers Parkett schweben: Wer Silvester am liebsten so verbringt, tat heuer gut daran, sich schon früh Karten zu sichern. Die beiden Bälle dieser Art, in der Obermichelbacher Bürgerhalle und in der Fürther Stadthalle, sind nämlich bereits seit einigen Wochen restlos ausverkauft.

Das dürfte allerdings nicht nur daran liegen, dass sich diese Silvesterpartys großer Beliebtheit erfreuen. Vielmehr sind mit der Schließung der Grünen Halle im Südstadtpark und der Hotel Pyramide zwei Veranstaltungsorte weggefallen. Außerdem hat sich der Pächter der Paul-Metz-Halle ausgerechnet heuer dafür entschieden, nach 18 Jahren eine Pause einzulegen und den Ball ausfallen zu lassen. „Ich hatte das Gefühl, dass die Gäste den Aufwand nicht mehr honorieren“, sagt Hans Ascherl, der seine Entscheidung traf, bevor er vom drohenden Hallen-Engpass wusste.

Silvesterball-Fans, die zu spät dran sind, müssen nun also auf ein Alternativprogramm ausweichen. Beispielsweise in Fürther Kirchen. In St. Michael gibt es ab 22 Uhr Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und dazu besinnliche Gedanken zum ausklingenden Jahr. Bereits um 19.30 Uhr lädt die Auferstehungskirche im Stadtpark zum Silvestertusch ein. „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ heißt der musikalische Reigen mit Werken von Georg und Fritz Kreisler, Vittorio Monti sowie Franz Liszt. Der Eintritt kostet 10 (ermäßigt 8) Euro. Für das Konzert der Schlesischen Kammersolisten aus Kattowitz um 19.30 Uhr im Schloss Burgfarrnbach gibt es noch Restkarten. Das Quintett hat Klassisches von Grieg und Mendelssohn ebenso im Gepäck wie Hits von Eric Clapton oder den Beatles.

Auch in der Comödie lassen sich noch ein paar Tickets für die Aufführung des „Broadwoschd-Silvester-Walzers“ mit Martin Rassau, den Gebrüdern Sing und Andreas Rüsing ergattern. Das Menü dazu ist aber bereits ausverkauft. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr.

Abfeiern mit zwei DJs

Wer den letzten Abend des Jahres 2016 unbeschwert und mit Partymusik ausklingen lassen will, hat dafür verschiedene Optionen. Ab 23 Uhr sorgen in der Badstraße 8 die DJs „Multiboy“ und „Fuchs“ für tanzbare Klänge. Bis weit ins neue Jahr hinein können Gäste dort abfeiern — und das bei freiem Eintritt. Allerdings wird darum gebeten, die Spendenbox am Eingang ausgiebig zu füttern.

Bereits zum zehnten Mal spielen ab Mitternacht die „Rockin’ Lafayettes“ im Babylon-Café (Nürnberger Straße 3) auf. Karten zu 8 (ermäßigt 5) Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Vorab zeigt das Kino verschiedene Filme, darunter als Preview den Streifen „La La Land“.

Für beinahe jeden Geschmack hält die Kofferfabrik (Lange Straße 81) etwas bereit. Von 19 bis 21 Uhr gibt es ein Buffet, das auch Vegetarier und Veganer erfreuen dürfte. Die Plätze in der Galerie sind ausgebucht; lediglich auf den Sofas im Couchclub lässt es sich noch speisen (übrigens auch à la carte). Reservierungen für das Buffet sind unter www.kofferfabrik.cc möglich.

Nach Mitternacht gibt es in der Koffer-Galerie Discohits der achtziger und neunziger Jahre, im Couchclub kommen Besucher auf ihre Kosten, die die Nacht etwas ruhiger angehen lassen wollen. Ab 21.30 Uhr spielen außerdem im KofferMusikClub „Ivan Ivanovich & the Kreml Krauts“ auf. Tickets für die Mischung aus Ska und Punk an der Abendkasse.

