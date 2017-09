Am Samstag startet der Festbetrieb der Fürther Michaeliskirchweih in eine neue Runde. Wenige Tage zuvor werden die letzten Fahrgeschäfte zusammengebaut: Eine besonders "riesige" Attraktion ist in diesem Jahr der City Skyliner. Acht Mitarbeiter haben den 270 Tonnen-Koloss auf der Fürther Freiheit in die Höhe gerichtet. Die rotierende Aussichtsplattform fährt bis auf 72 Meter Höhe. © Hans-Joachim Winckler