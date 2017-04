"Smile4aSmile": Foto-Aktion für einen guten Zweck

Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung - Termine am Samstag - vor 1 Stunde

FÜRTH - Diesmal ohne Farbe, aber weiter für einen guten Zweck: Wer möchte, kann sich auch heuer im Rahmen der Charity-Aktion "Smile4aSmile" von der Fürther Fotografin Ricarda Hager fotografieren lassen. Der Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung.

Bilderstrecke zum Thema Spritzige Portraits für einen guten Zweck So ähnlich wie bei der Ice-Bucket-Challenge vor zwei Jahren, lädt ein Fürther Fotostudio Menschen ein, sich für einen guten Zweck mit buntem Wasser übergießen zu lassen. Der komplette Erlös des Shootings kommt dem Kinder-und Jugendhilfswerk "Die Arche" zugute.



Drei prominente Unterstützer hatte Ricarda Hager im vergangenen Jahr für die Aktion gewonnen: Rathauschef Thomas Jung, Rodel-Olympiasiegerin Sylke Otto und Trainer Frank Kramer ließen sich für die Foto-Aktion mit Wasser und Farbe bespritzen.

In diesem Jahr wird allerdings keiner nass: Es bleibt bei Portraitaufnahmen. Einzelpersonen, Paare und Familien (auch nur die Großeltern und Enkelkinder oder nur die Kinder) können sich in dem Foto-Studio am Südstadtpark (Fronmüllerstraße 71) zum Sonderpreis von 50 Euro fotografieren lassen. Wer mehr geben möchte, kann das tun. Die Aktion läuft am heutigen Mittwoch (nur noch einzelne Termine frei) und an diesem Samstag. Kunden müssen vorher einen Termin unter Tel. (0911) 2126767.

Die Aktion "Smile4aSmile" wird vom "Bund professioneller Portraitfotografen"(bpp), einer der größten Initiativen von Berufsfotografen in Europa, organisiert. Eine Liste aller Studios, die sich daran beteiligen, findet man unter www.smile4asmile.de

Ihr Honorar spenden die teilnehmenden Fotografen abzüglich der vorgeschriebenen gesetzlichen Mehrwertsteuer diesmal an die Deutsche Kinderkrebshilfe (DKS).

czi