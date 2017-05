Am Samstag verwandelte sich die Fürther Innenstadt in ein musikalisches Eldorado. Zwischen dem Hauptbahnhof und der Gustavstraße sorgten der Gospelchor des Schliemann-Gymnasiums, eine Trommelgruppe und die Bläser aus dem Bezirk Fürth für Festival-Stimmung - und genau das war auch der Anlass: das dreitägige "sWinging Luther"-Festival der evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat Fürth.

Ein Jahr lang wurde Zirndorfs Stadtkirche St. Rochus saniert. An diesem Sonnntag zieht die Gemeinde wieder in das Gotteshaus ein.

Am Mittwochabend rückte ein Großaufgebot der Polizei in die Nürnberger Straße nach Fürth aus: Grund war eine Wohnungsdurchsuchung. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten erst die Tür aufbrechen, damit die Polizei in das Wohnungsinnere gelangen konnte.