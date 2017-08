SMS-Parken: Gnadenloser Automat kassiert zu viel

Buchen von eineinhalb Stunden ist an der Fürther Freiheit umständlich - vor 1 Stunde

FÜRTH - 90 Minuten gebucht und für 120 Minuten zur Kasse gebeten: Übel abgezockt fühlte sich ein Fürther Kunde des SMS-Parkens. Die FN haben nachgehakt.

Der Parkautomat an der Fürther Freiheit geht großzügig mit den Barschaften der Kunden um. © Winckler



Es passierte gleich zweimal. Auf den Parkplatz Fürther Freiheit und wenig später am Klinikum hat der Fürther sein Vehikel abgestellt und mit Handy bezahlt. Dazu gab er jeweils eine Parkzeit von 90 Minuten ein, die ihm vom privaten Inkassounternehmen auch bestätigt wurde. Der Kunde wunderte sich daher, als ihm statt eineinhalb Stunden jeweils zwei Stunden berechnet wurden.

Auf seine Beschwerde hin bekam er die Antwort, da wäre wohl etwas falsch gelaufen und man werde ihm den zu viel abgebuchten Betrag auf dem Handykonto gutschreiben. Das könne jedoch etwas dauern. Geschehen ist allerdings gar nichts. Vielmehr erhielt der Fürther ein paar Tage später eine SMS, in der ihm das Unternehmen mitteilte, dass die Parkgebühr korrekt verrechnet worden sei. Nach einer Stunde Parkzeit werde für die restliche Parkzeit der Betrag von einer Stunde berechnet.

Ein erneuter Anruf bei der Firma brachte dann die Aufklärung: Eine 90-minütige Parkzeit könne nur dann korrekt abgerechnet werden, wenn zuerst eine Stunde gebucht werde und nach deren Ablauf eine weitere halbe Stunde. Nur bei Barzahlung am Parkscheinautomaten kann man im Voraus eineinhalb Stunden Parkzeit reservieren.

Das Hinweisschild an der Freiheit klärt über die Regeln auf. © Foto: Dittmar



Der Leiter des Fürther Straßenverkehrsamtes, Hans-Joachim Gleißner, kennt die Problematik, hat aber keine Patentlösung parat. Schon immer sei das Handyparken an diese Rahmenbedingungen gebunden: Wenn man nach der Eingabe der Nummer der Parkzone nur das Autokennzeichen eingibt, wird automatisch eine Stunde Parkzeit gebucht. Wer das umgehen will, kann in einem dritten Schritt zwischen 30 Minuten einer oder zwei Stunden wählen. 90 Minuten sind nicht in der Auswahl. Sie können nur durch Nachordern gebucht werden, was freilich umständlich ist.

