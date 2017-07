So feiern die Abiturienten in Stadt und Landkreis Fürth

Hier sind die Bilder der Fürther Nachrichten von den Abifeiern - vor 38 Minuten

FÜRTH - Endlich geschafft, das Leben kann losgehen! Die Abiturienten haben ihre Zeugnisse bekommen. Wir haben die Feierlichkeiten der Gymnasien in der Stadt und im Landkreis Fürth begleitet. Hier geht's zu allen Bildern!

Bilderstrecke zum Thema

Wie in vielen anderen Schulen wurden auch am Heinrich-Schliemann-Gymnasium die Abiturienten geehrt. In der Zirndorfer Paul-Metz-Halle nahmen die Schüler ihre wohlverdienten Zeugnisse in Empfang.