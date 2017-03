Die besten Hits der 80er, 90er und von heute versprach Discomania, aber auch für Rockfans gab es diesmal was auf die Ohren: Die KISS-Coverband "Kiss First" stand in der Fürther Stadthalle auf der Bühne. Mit Klassikern wie "I was made for lovin´ you", vielen weiteren Hits und einem Bühnenfeuerwerk brachten sie die Besucher auf Hochtouren. Auf vier Areas konnten die Gäste durch die Nacht tanzen. © Marcus Weier