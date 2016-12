So ist die Faberstadt: Stein hat ein neues Logo

Vielseitig einsetzbar verbindet es Tradition und Moderne - Auf Baby-Lätzchen und Tassen - 26.12.2016 09:00 Uhr

STEIN - Stein präsentiert sich ab sofort in neuer Optik. Und zwar mit einem Logo, das den Wiedererkennungswert der Stadt steigern soll.

Moderner Entwurf mit altbekannten Farben, so präsentiert sich das neue Logo der Stadt Stein. Bürgermeister Kurt Krömer freut die Präsentation sichtlich. © Foto: Peter Romir



Es ist ein aus gerundeten Dreiecken geformtes „S“, gehalten in den Farben Hell- und Dunkelblau. Bürgermeister Kurt Krömer und seine Mitarbeiterin Nicola Kemmer präsentieren es mit sichtlicher Freude als neues Logo ihrer Stadt. Ein Jahr lang wurde parteiübergreifend im Rat und der Verwaltung an diesem neuen Erkennungszeichen der Gemeinde gearbeitet.

„Das war dringend notwendig“, meinte Krömer mit Blick auf das Projekt. „Denn bisher hat da jeder Bereich das gemacht, was sich eben über die Jahre entwickelt hat – das wurde langsam zu Kraut und Rüben: Offizielle Briefe, Visitenkarten, Broschüren, Plakate, Internetauftritt – alles sah unterschiedlich aus. Gemeinsam hatten wir nur das offizielle Wappen, und das passt als hoheitliches Zeichen ja auch nicht zu allen Anlässen.“ Gerade im Hinblick auf Touristen, die es für Stein zu begeistern gilt, sollte der Wiedererkennungswert gesteigert werden. Zeit also, die Stadt in ein neues, modernes Gewand zu stecken.

Im Rathaus gegrübelt

Mit Unterstützung der Bamberger Werbeagentur „inixmedia“ grübelte man im Rathaus in vielen Einzelsitzungen darüber, wie das Logo für Stein aussehen sollte: „Dazu haben wir als Erstes überlegt, was die Stadt von anderen unterscheidet und sie besonders macht.“

Schnell kam man auf Faber-Castell: „Wir spielten mit den Stiften herum und legten sie aneinander – und plötzlich hatten wir die Idee“, erinnert sich Kemmer. Die Dreiecke im „S“-Logo stehen also symbolisch für Bleistiftspitzen. Die Farben wiederum sind die klassischen Farben des Steiner Wappens. „Die Umstellung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt Kemmer. „Es wäre ja auch Unsinn, fertig gedruckte Broschüren einzustampfen, nur weil das Logo sich geändert hat.“

Nach und nach soll sich aber alles in die neue „Corporate Identity“ einpassen: Das Gemeindeblatt, die offiziellen Schreiben, Wegweiser, Poster, ja sogar die Türschilder im Rathaus. Der Internetauftritt (www.stadt-stein.de) ist bereits umgestellt. Erste Aufsteller mit dem Slogan „Schön, hier zu sein“ sind vorhanden.

Klar und modern

„Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis“, meinen Krömer und Kemmer einhellig. „Das Logo wirkt klar und modern – fast wie bei einer großen Messestadt. Und es lässt sich leicht auf die unterschiedlichsten Materialien drucken.“

So soll es in Zukunft Stadt-Stein- Tassen geben, Stadt-Stein-Lätzchen für ganz junge Bürger und – natürlich – auch Stadt-Stein-Bleistifte. Womit sich der Kreis zum Anfang schließt.

Peter Romir