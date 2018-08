Söder besucht die größten Fans

Der Ministerpräsident spricht im Großhabersdorfer Bierzelt - vor 40 Minuten

GROSSHABERSDORF - Im Vorfeld der Großhabersdorfer Kirchweih gibt es einen besonderen Gast im Bierzelt: Ministerpräsident Markus Söder kommt zu einem politischen Abend.

Dieses Jahr besucht Ministerpräsident Markus Söder die Großhabersdorfer Kirchweih. © Schrenk



Die Stippvisite im kleinen Großhabersdorf ist sicher kein Zufall: Der Ministerpräsident besucht damit jenen CSU-Ortsverband, der als erster lautstark die Ablösung von Horst Seehofer forderte – und sich stattdessen Söder als Nachfolger wünschte.

Schon 2017 hatte der Ortsverband aus dem Biberttal Seehofer für das schlechte Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl verantwortlich gemacht. Vorsitzender Thomas Zehmeister bezeichnete Söder damals als Idealbesetzung für das höchste politische Amt in Bayern. Für den CSU-Spitzenmann ist es nicht der erste Besuch in Großhabersdorf: Schon in seiner Funktion als Finanzminister war er hier zu Gast.

Kandidaten dabei

Auftreten wird der bayerische Regierungschef am Donnerstag, 6. September. Einlass ins Bierzelt an der Nürnberger Straße ist ab 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19 Uhr. Der CSU-Ortsvorsitzende sowie der Großhabersdorfer Bürgermeister Friedrich Biegel (Freie Wähler) werden den Gast aus München begrüßen.

In Wahlkampfzeiten kommt der Ministerpräsident natürlich nicht allein, sondern hat den CSU-Kreisvorsitzenden und Landrat Matthias Dießl dabei und den Landtagsabgeordneten Hans Herold. Weitere CSU-Kandidaten für Land- und Bezirkstag haben ebenfalls ihr Kommen zugesagt.

Um Stimmen wirbt freilich nicht allein Söder, auch seine Minister buhlen um die Wählergunst. Gleich zweimal reist Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer in den Landkreis: Diesen Montag nach Langenzenn (Bürgerhaus, 19.30 Uhr) und am Dienstag nach Zirndorf (Kleiner Grieche, 18 Uhr). Ebenfalls am Dienstag wird um 16.30 Uhr Agrarministerin Michaela Kaniber in Untermichelbach auf dem Hof der Familie Bauer (Pfannenfeld 2) erwartet.

Beate Dietz