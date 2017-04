Sofa fing Feuer: Brand in der Fürther Südstadt

Familie blieb unverletzt - Kerze löste wohl das Unglück aus - vor 1 Stunde

FÜRTH - Unschön haben die Osterfeiertage für eine Fürther Familie begonnen: Das Sofa in ihrer Wohnung in der Südstadt fing Feuer. Zum Glück konnten sich die Bewohner in Sicherheit bringen.

Bilderstrecke zum Thema Brand in Fürther Südstadt: Feuerwehr greift mit Atemschutz ein Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Kerzenflamme setzte ein Sofa in Brand, rasch drang Qualm aus dem Mehrfamilienhaus in der Fürther Südstadt. Verletzt wurde niemand, die Bewohnerin und ihre drei Kinder retteten sich selbst ins Freie.



Dichter und dunkler Rauch drang am Karfreitagvormittag aus der Wohnung in der Daniel-Ley-Straße, als die Fürther Berufsfeuerwehr eintraf. Ein mit Atemschutz ausgestatteter Trupp konnte das Feuer rasch löschen und verhindern, dass es sich auf andere Zimmer ausbreitete.

Die Polizei geht davon aus, dass eine brennende Kerze das Unglück auslöste; das Sofa fing Feuer. Vier Bewohner - eine Mutter und ihre drei Kinder - hielten sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung auf, sie flüchteten rechtzeitig ins Freie und blieben unverletzt. Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes betreut.

Nach den Löscharbeiten wurden die Wohnung und das Treppenhaus gelüftet. Das eine Zimmer ist verrußt, die Wohnung ist aber noch bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.

czi