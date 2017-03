"Solarenergie statt teurer Stromtrassen"

Agenda-Kino in Stein lieferte Basis für Diskussion mit N-Ergie-Vorstandsvorsitzendem Josef Hasler - vor 51 Minuten

STEIN - Bereit für die Energiewende? Im Rathaus Stein wurde der Dokumentarfilm "Power to change – die Energierebellion" gezeigt und über die Möglichkeiten einer nachhaltigen Energieversorgung diskutiert.

Der Dokumentarfilm „Power to Change“ stellt die verschiedensten Möglichkeiten nachhaltiger Energieerzeugung vor. Darunter den 10 000 Quadratmeter großen Solarpark Amir Roughanis auf der ehemaligen NVA-Kaserne Tautenhain. © Foto: change filmverleih



Mit einem derartigen Andrang hatten die Mitglieder der Fair-Trade-Steuerungsgruppe nicht gerechnet. Flugs stellten sie im Kultursaal des Steiner Rathauses zusätzliche Stühle auf. Zu sehen ist der Dokumentarfilm "Power to change" von Carl-A. Fechner, der verschiedenste Methoden nachhaltiger Energieerzeugung präsentiert: Windparks, Photovoltaikanlagen, Öfen, die mit Heu-Pellets heizen.

Er zeigt viele lokale Initiativen, aber auch den heftigen Gegenwind, der von den großen Stromkonzernen kommt.

"Mir spricht dieser Film aus der Seele — weil er die Bedeutung verantwortungsvoller Stromproduktion zeigt", sagte Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-Ergie. Auch die Regionalität ist ein für ihn großes Thema: "Wir nehmen das sehr ernst: Von hundert Euro, die wir erwirtschaften, bleiben 50 in der Region — bei großen Konzernen sind es nur etwa 15 Prozent."

Die Nürnberger Aktiengesellschaft setze vieles von dem, was der Film dokumentiert, bereits um. Erst kürzlich wurde ein neuer Wärmespeicher eingeweiht, um Strom aus Wind- und Wasserkraftwerken aufzubewahren: "Die Speicher-Technik wird immer effizienter und kostengünstiger", so Hasler. Dennoch stellte er klar: "In den nächsten 30 Jahren werden wir noch nicht ohne konventionelle Energie auskommen. Aber dann doch lieber Gas und Sonne statt Kohle oder Atom."

Auch bei Windkraft meldet er Skepsis an: "Statt 40 Milliarden für Trassen auszugeben, die Windstrom von der Nordsee nach Bayern transportieren, sollten wir lieber drei Gaskraftwerke für eine Milliarde bauen, die leisten das gleiche. Oder noch besser: 50 Quadratkilometer für Solarenergie nutzen — damit könnten wir Bayern sogar energieautark machen."

Beitrag aus Stein

Auch die Gemeinde Stein wolle dazu ihren Beitrag leisten: Auf der Schule wurden bereits Solarzellen installiert, das Dach der Stadtwerke soll demnächst nachziehen. "Die Kommunalpolitik hat die Wichtigkeit einer Energieversorgung vor Ort erkannt und ist auf unserer Seite", lobte Hasler. "Aber auf Bundes- und Länderebene gibt es leider oft die Tendenz zu großen Anbietern — da ist Machtpolitik oft wichtiger als sinnvolle Klimapolitik." Dennoch sieht er gute Chancen, dass die Energiewende funktioniert: "Sie hängt auch zusammen mit der Wende in der Mobilität — und hier wacht Deutschland endlich auf: China will in den nächsten Jahrzehnten 30 Prozent Elektroautos auf den Straßen haben; die deutschen Hersteller wollen sich diesen Riesenmarkt natürlich nicht entgehen lassen."

Der Film- und Diskussionsabend in Stein war Teil der Reihe "Agenda 2030 Kino" im Landkreis Fürth, die am Freitag, 10. März, um 19 Uhr in den Gemeindewerken Cadolzburg, Egersdorfer Straße 64, mit dem Film "More than honey" über Bienenzucht endet. Der Eintritt zu der Vorstellung ist frei.

Peter Romir