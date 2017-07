Sommer kommt im Fürther Lindenhain an

FÜRTH - "Der Sommer ist angekommen" heißt das Fest, das am Samstag, 15. Juli, im Lindenhain (Kapellenstraße 47) steigt. Neben Workshops, Shows und Musik gibt es auch einen HipHop-Wettbewerb. Mit dabei: Prominente aus der Szene.

Anlass für die Feier, die sich sowohl an Jugendliche als auch an Familien richtet, ist das Ende des Projekts "Angekommen in Fürth". "Nach drei Jahren ist die Förderung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgelaufen", sagt Florian Friedrich. Der Leiter des Jugendmedienzentrums Connect hatte die Plattform für Jugendliche mit Migrationshintergrund mitbetreut. Sie erzählen in Videos davon, wie sie in Deutschland aufwachsen und mit welchen Hürden sie zu kämpfen haben oder hatten.

Mit dabei im Lindenhain: Majib Kessab. Der Hiphop-Tänzer gewann 2014 den Wettbewerb "Got to dance". Nach Fürth kommt er als Juror. © Henning Kaiser/dpa



Jetzt, zum Abschluss, sollen noch einmal viele der Beteiligten und natürlich auch jede Menge Gäste zusammenkommen. Dafür wird es drinnen und draußen ein buntes Programm geben. Mit dabei ist etwa das Team der Nürnberg RAMS, die ihre Sportart American Football vorstellen möchten und dafür sogar einige Nationalspieler mitbringen. Ebenfalls einen Einblick können Zuschauer in die brasilianische Kampfsportart Capiera bekommen. Neben einem TV-Studio, das live vom Fest sendet, einer Grillstation und einer Bowle-Bar, dürfte der Summerjam 2017 der Renner sein. Unter dem Motto "Represent your Hood" findet in der elan-Halle ein HipHop-Wettbewerb statt. Überregionale Teams treten dabei ab 14 Uhr gegeneinander an. In der Jury sitzt Rob Lawray, Inhaber der Fürther Tanzschule "Lawrays". Unterstützt wird er von DJ Joseph Wu aus Wuppertal sowie den HipHop-Tänzern Aldo Ardo aus Aachen und Majid Kessab aus Krefeld. Letzterer erlangte bundesweite Bekanntheit, als er 2014 den TV-Tanzwettbewerb "Got to dance" gewann. Der heute 24-Jährige überzeugte damals mit einer Mischung aus Robot und Breakdance. Sicherlich wird er in einer kurzen Einlage auch sein Können vorführen.

Was auf die Ohren gibt es auch: Ab 18 Uhr stehen "Folk‘s Worst Nightmare" auf der Bühne. Hinter dem Namen verbergen sich vier Musiker der Bands John Steam Jr., Martti Mäkkelä, Devil‘s Dandy Dude und der Black Elephant Band.

