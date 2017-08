Sommerflaute sorgt am Fürther Arbeitsmarkt für Dämpfer

FÜRTH - Der Fürther Arbeitsmarkt zeigt sich noch immer von seiner besten Seite – auch wenn die Zahl der Beschäftigungssuchenden leicht angestiegen sind. Das jedoch ist im Sommer nicht unüblich.

Mehr Menschen als noch im Juni meldeten sich vergangenen Monat bei der Agentur für Arbeit. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Im Juli waren in der Stadt 3782 Frauen und Männer ohne Job – 21 mehr als noch vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote liegt damit, ebenso wie im Juni, bei 5,1 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum allerdings ist der Rückgang der Erwerbslosen auffällig: Im Juli 2016 betrug die Arbeitslosenquote 5,6 Prozent. Dass in der Sommerzeit die positiven Zahlen der vergangenen Monate einen kleinen Dämpfer erhalten würden, war für die Behörde keine Überraschung. "Der leichte Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Juli ist saisonal begründet", so Thomas Dippold, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Fürth. Viele Jugendliche würden sich nach dem Abschluss der Schule und vor dem Start ihrer Ausbildung im September arbeitssuchend melden. Auch diejenigen, die ihre Lehre abgeschlossen haben, von ihrem Ausbildungsbetrieb aber nicht weiter beschäftigt werden, registrieren sich häufig beim Arbeitsamt. Dazu kommt, dass viele Chefs derzeit verreist sind, weshalb während dieser Zeit weniger oft eingestellt wird.

Diese Beobachtung lässt sich auch für den Landkreis Fürth machen. Im Juli waren dort 1687 Menschen ohne Arbeit. Das sind 40 mehr als im Juni, aber 136 Männer und Frauen oder 7,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Wer zwischen Bibert und Zenn einen Job sucht, dürfte sich damit momentan etwas schwerer tun als in der Stadt. Die Zahl der gemeldeten Stellen ist dort nämlich rückläufig. 616 Jobangebote sind zurzeit im Landkreis gemeldet, 122 weniger als im Vorjahresmonat.

Zum Vergleich: In der Stadt warten 1305 Arbeitsstellen darauf, besetzt zu werden, 215 mehr als noch vor einem Jahr. Für Jürgen Wursthorn, Sprecher der Fürther Arbeitsagentur, sind die Zahlen aus dem Landkreis jedoch nicht alarmierend, im Gegenteil: "Es ist eher ungewöhnlich, dass es im Juli so viele freie Stellen wie in Fürth gibt."

