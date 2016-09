Sommerspaß ohne Ende: Fürths Freibäder geben Zugabe

FÜRTH - Den prächtigen Spätsommer nehmen die Freibäder in Fürth, Zirndorf und Veitsbronn zum Anlass, die Saison bis weit in die nächste Woche hinein zu verlängern.

Ah, herrlich: In den Bädern kann man auch weiterhin abtauchen. © Giulia Iannicelli



Vertraglich sind die Betreiber des Sommerbades am Fürther Scherbsgraben jedes Jahr verpflichtet, mindestens bis Ende August zu öffnen, doch diesmal zeigt das anhaltend gute Wetter Wirkung. Zunächst wurde die Saison bis zum 4. September verlängert, dann bis zum 11. September. Inzwischen heißt es: Letzter Badetag wird der kommende Donnerstag sein. Seit Anfang September gelten allerdings eingeschränkte Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr.

Der Sommer kam in diesem Jahr spät, aber mit Nachdruck. „Das bewahrt uns vor einem Desaster“, sagt Bäderchef Horst Kiesel. Der Andrang lasse jedoch bereits spürbar nach. Plantschten ihm zufolge im Juli oder August bei vergleichbaren Temperaturen bis zu 5000 Gäste pro Tag in den Becken, seien es gegenwärtig 800 bis 1000.

Sauna statt Freibad

In Zirndorf verlängert das Bibertbad die Freibadsaison bis einschließlich nächsten Mittwoch. Die Öffnungszeit bleibt unverändert 8 bis 20 Uhr. Letzter Einlass ist um 19 Uhr. Laut Bäderleiter Helmut Oswald ist bei anhaltend schöner Witterung eine weitere Verlängerung bis Freitag denkbar. Am Samstag sei aber definitiv Schluss mit dem Schwimmen im Freien, weil dann die neue Saunalandschaft ihre Pforten öffnet und das Personal dort benötigt wird. Das Zirndorfer Hallenbad hat nach der Generalsanierung schon seit Längerem wieder geöffnet.

Auch in Veitsbronn hängt man ein paar Tage dran, und zwar bis einschließlich Donnerstag. Seit 1. September schließt das Bad jeden Abend um 19 statt um 20 Uhr.

Lediglich in Großhabersdorf ist bereits jetzt schon Schluss. Im Naturbad fiel der letzte Vorhang am Freitag um 11 Uhr. Statt Badespaß steht in dem Landkreis-Ort ab sofort die Kirchweih im Mittelpunkt, die an diesem Wochenende ausgiebig gefeiert wird.

