Von Strandläufen können die Profis der SpVgg in diesem Winter nur träumen: Das Kleeblatt verzichtet auf ein Trainingslager. Anlass für uns, mal auf vergangene Winter zurückzublicken. 1980 zum Beispiel ging es für die SpVgg ins 23 Grad warme Estoril in Portugal. Für die meisten Spieler war es herrlich, berichteten die Fürther Nachrichten. Nur nicht für Peter Löser: Er hatte vergessen, auf die Reise seinen Schlafanzug mitzunehmen. Außerdem hatte er Sehnsucht nach seinem Dackel und seiner Frau... Auf dem Bild zu sehen (von links): Wirsching, Hütter, Bulut, Hinterberger, Kastner, Trainer Baldauf (mit langer Hose), Rütten, Kirschner, Smuda. © Günter Kögler

