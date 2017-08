Spaß unter heißer Sonne: So läuft die Steiner Kirchweih

STEIN - Es ist eine Kirchweih der Superlative: Ganze fünf Tage lang wird in der Stadt Stein gefeiert. Neben dem bunten Buden- und Festzelt-Treiben am Kirchweihplatz beim "Kristall-Palm-Beach" war in diesem Jahr auch wieder der Festumzug einer der Höhepunkte. Außerdem sorgte Partygarant Peter Wackel für Stimmung.

Der Stv Deutenbach zog beim Kirchweih-Umzug die Blicke dank roter Kreisliga-Meister-Shirts auf sich. © Peter Romir



Bei bestem Sommerwetter bewegt sich die Kolonne der bunten Wagen eine halbe Stunde lang entlang der gesperrten Bundesstraße quer durch Stein. Alle sind dabei: Vom Hundeverein über den Kinderhort bis zum Trachtenclub. Und da der beste Wagen auch prämiert wird, hat jeder Teilnehmer sich ordentlich Mühe gegeben.

Als Bienen verkleidet kommen die Bienenzüchter, ein Fotostudio fährt in Rockerkluft mit Motorrad durch die Straßen. Auch ein Cadillac mit Brautpaar ist unterwegs, dazu natürlich jede Menge Trachten und Blaskappellen. Ein ganz aktuelles Thema hat sich die freiwillige Feuerwehr vorgenommen: "Rettungsgasse bilden" steht vorne auf dem Wagen. Und wer sich nicht dran hält bekommt eine feuchte Dusche von oben.

Die drei schönsten Kirchweihzuggruppen werden am Montagabend im Festzelt prämiert. "Ich bin schon gespannt, wie die Bewertung in diesem Jahr ausfällt. Verdienen würden es vermutlich alle Gruppen", meint der erste Bürgermeister von Stein, Kurt Krömer. Die Sieger bestimmt eine von der Stadt berufene, unabhängige Jury, die für jede Gruppe nach unterschiedlichen gewichteten Bewertungskategorien Punkte vergibt.

Auch nach dem Festzug kam die Stadt nicht zur Ruhe. Denn der Stargast bei der diesjährigen Steiner Kirchweih war niemand geringeres als Peter Wackel. Der in Erlangen geborene Sänger mit dem Hit "Sch... drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr" war der musikalische Stargast der Kirchweih – die damit noch lange nicht zu Ende ist.

Am Montag gibt es ab 13 Uhr den Seniorennachmittag, zu dem die Stadt alle Steiner Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahren zum Essen und Trinken zu vergünstigten Preisen ins Festzelt einlädt. Um 19 Uhr betreten dann die "Gaudifranken" die Bühne. Die Show- und Partyband verspricht "Stimmung bis das Zelt abhebt..." Dienstag ist der "Tag der Vereine".

Um 14 Uhr startet hier Festzelt der Familien-Nachmittag mit vergünstigten Preisen für Jung und Alt! Den musikalischen Abschluss machen ab 19 Uhr dann "The Moonlights", bevor die XXL-Kirchweih mit einem großem Brillant-Feuerwerk zu Ende geht.

Peter Romir