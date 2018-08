Ein Unfall hat am Sonntag die Polizei nahe Großhabersdorf beschäftigt. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Fernabrünst und Vincenzenbronn war nach ersten Erkenntnissen ein Pkw von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Passanten entdeckten den Wagen am Vormittag, der Fahrer verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die Umstände des Vorfalls sind allerdings noch völlig unklar. © ToMa Fotografie