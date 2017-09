SPD schickt Scheuenstuhl erneut ins Rennen

Wilhermsdorfer wieder als Direktkandidat für die Landtagswahl 2018 nominiert - vor 20 Minuten

FÜRTH - Mitten in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes hat die SPD im Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Fürth-Land ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen im Herbst 2018 gekürt. Zu Überraschungen kam es bei der Delegiertenkonferenz in Neustadt nicht.

Bundestagsabgeordneter Carsten Träger (von links) gratuliert Ronald Reichenberg, Harry Scheuenstuhl und Stefan Fleischmann zu ihrer Nominierung. © Foto: Panzer



Die beiden aktuellen Mandatsträger treten erneut als Direktkandidaten an: Harry Scheuenstuhl, der Ex-Bürgermeister aus Wilhermsdorf, für den Landtag und der Bad Windsheimer Ronald Reichenberg für den Bezirkstag. Es wäre für sie die zweite Legislaturperiode. Als Listenkandidaten schickten die 72 anwesenden Delegierten den Scheinfelder Stefan Fleischmann (Landtag) und Claudia Völkel aus Cadolzburg (Bezirkstag) ins Rennen.

Alle Gewählten waren die jeweils einzigen Kandidaten, entsprechend klar fielen die Voten aus. Gegenstimmen gab es gar nicht, nur die eine oder andere Enthaltung beziehungsweise ungültige Stimme wurde notiert. "Das Ergebnis beflügelt mich", rief Harry Scheuenstuhl nach der Bekanntgabe ins Mikrofon.

Der 55-jährige Umweltschutzingenieur, dem der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger zuvor "eine besondere Art", aber auch Attribute wie Klugheit, Gerissenheit und Mut zugesprochen hatte, erhielt 70 von 71 abgegebenen Stimmen. Ähnlich deutlich (69 von 70 Stimmen) sah die Zustimmung für Stefan Fleischmann aus. Der 40-jährige Personaldisponent saß für seine Partei bereits im Scheinfelder Stadtrat.

66 Stimmen bekam Ronald Reichenberg. Der 57-jährige Experte für Krankenhaushygiene will seinen Sitz im Ansbacher Bezirksrathaus behalten. In seinem Heimatkreis kennt man ihn auch als stellvertretenden Kreisvorsitzenden seiner Partei, als Stadtrat in Bad Windsheim sowie als Kreisrat.

Scheuenstuhl ließ in seiner Vorstellungsrede kaum etwas aus, was den Landtag beschäftigt beziehungsweise beschäftigt hat. Der allein regierenden CSU hielt er unter anderem vor, die Windkraft plattgemacht zu haben. Als Mitglied des Umweltausschusses kam er auch auf den Rückbau von Kernkraftwerken zu sprechen, und zwar mit der Forderung: "Erst müssen die Brennstäbe raus".

Zusammenhalt wie in Franken

Ebenso erwähnte er die Nitratbelastung in bayerischen Böden und damit im Grundwasser und den Lebensmittelskandal um das "Bayern Ei", um dessen Aufklärung sich sein Ausschuss bemühen werde. In der Landes-SPD wünschte sich der Wilhermsdorfer den gleichen Zusammenhalt wie in Mittelfranken.

Sein Fraktionskollege aus Fürth, Horst Arnold, sprach in der Veranstaltung von einer "sonoren Stimme Mittelfrankens" in Bayern. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und einstige Vorsitzende im Untersuchungsausschuss Modellbau (bekannt als "Fall Haderthauer") kündigte an: "Die Bezirkskliniken werden uns intensiv beschäftigen." In den vergangenen Monaten war Klinik-Chef Helmut Nawratil wegen seines Führungsstils, angeblicher Vergünstigungen in eigener Sache sowie fragwürdiger Auftragsvergaben in die Kritik geraten.

Während sich die gewählten Kandidaten für den Wahlkampf im kommenden Jahr warmlaufen können, steckt Carsten Träger bereits mitten drin. Der Fürther Bundestagsabgeordnete kämpft derzeit um seine zweite Amtszeit in Berlin.

Er war es, der in der Neustädter Kohlenmühle Wahlkampftöne anschlug, etwa zum Renteneintrittsalter, zur "sachgrundlosen" Befristung von Arbeitsverträgen und zu Investitionen in die Bildung. In Sachen digitaler Wandel forderte er, die Menschen für den Umgang mit der Technik zu qualifizieren. Auch für den Breitbandausbau sprach er sich aus, aber, so Träger, "das tut mittlerweile ja jeder".

