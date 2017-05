SPD-Unterbezirk Fürth schwört sich auf den Wahlkampf ein

Träger attackiert CSU-Minister Schmidt - "Wir sind bereit, den Kanzler zu stellen" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Gäbe es den "Schulz-Zug" wirklich, wären inzwischen vermutlich alle Plätze mit SPD-Genossen ausgebucht. Auch der Fürther Bundestagsabgeordnete Carsten Träger hat sein Ticket schon längst gelöst – mehr noch: auf der Unterbezirksversammlung der Partei in Neustadt/Aisch holte der Politiker bereits zum ersten Angriffsschlag des Bundestagswahlkampfs aus.

Prominente Unterstützung hat der Fürther Bundestagsabgeordnete Carsten Träger mitgebracht. Martin Schulz ist allerdings nur aus Pappe. © Foto: Hirschlach



Prominente Unterstützung hat der Fürther Bundestagsabgeordnete Carsten Träger mitgebracht. Martin Schulz ist allerdings nur aus Pappe. Foto: Foto: Hirschlach



Im Visier hatte Träger vor allem eine Person: Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), der derzeit das Direktmandat im Wahlkreis Fürth, Fürth Land und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim innehat. Auf dem Unterbezirksparteitag am Samstag stellte Träger einen Leitantrag, der Schmidt in seinem Fachgebiet, der Landwirtschaft und Stärkung ländlicher Räume, attackiert. So hatte es sich der Minister selbst auf die Fahnen geschrieben, die ländliche Entwicklung voranzutreiben. Erst tags zuvor hatte Schmidt auf einer CSU-Veranstaltung in Neustadt auf die entsprechend erfolgten Investitionen seiner Behörde verwiesen.

Das sahen die Genossen auf ihrer Versammlung indes kaum als genug an: Mit breiter Mehrheit verabschiedeten die Parteimitglieder den Leitantrag Trägers. Der fordert in dem mehrseitigen Dokument vor allem die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft durch Subventionen und mehr Tierschutz in der Nutzviehhaltung. "Natürlich gibt es nicht überall in der konventionellen Landwirtschaft Missstände", stellte Träger klar, aber dort, wo es sie gebe, müsse die Politik beispielsweise mit einem eindeutigen Label für Tierschutz aktiver werden als bisher.

Auch die übrigen Wortführer des Tages waren ähnlich auf Wahlkampf gebürstet wie der Bundestagsvertreter. Der Fürther Landtagsabgeordnete Horst Arnold kritisierte die Rüge, die sich Kanzlerkandidat Martin Schulz vom EU-Parlament eingefangen hatte. Der Ex-EU-Parlamentschef hatte 2012 einen Mitarbeiter zum Nachteil der Steuerzahler auf "Dauerdienstreise" nach Berlin geschickt. Arnold befand die Entscheidung der EU-Abgeordneten als einen Versuch der Konservativen, "einem aussichtsreichen Kanzlerkandidaten Prügel zwischen die Beine zu werfen".

Arnolds Landtagskollege aus Wilhermsdorf, Harry Scheuenstuhl, stellte sich ebenfalls deutlich hinter Schulz: "Wir sind bereit, den Bundeskanzler zu stellen. Mit einem starken Carsten Träger." Mit 78 von 82 Stimmen wurde Träger bei den turnusgemäßen Neuwahlen als Vorsitzender bestätigt. Unverändert auch die Stellvertreter: Felix Griener aus Fürth, Irmi Reutter aus Uehlfeld und Elke Zahl aus Zirndorf. Horst Schulz aus Uehlfeld und Katrin Feiler-Düll aus Fürth verstärken das Team als Schriftführer beziehungsweise Schatzmeisterin.

JOHANNES HIRSCHLACH