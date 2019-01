Mit einer Spende über 5000 Euro unterstützt die Sparkasse Fürth die Betriebshelferstation Fürth. [/FETT_VORSP]Sowohl regional als auch überregional leisten die Betriebshelfer eine Vielzahl von wertvollen Diensten: Als feste Partner der Landwirtschaft bieten sie Hilfe in akuten Notsituationen wie zum Beispiel bei Krankheit, Unfall oder einem Todesfall. „Das ganze Jahr über sind sie im Einsatz für andere. Wer bereits selbst einmal Hilfe erhalten hat, der weiß, wie groß die Einsatzbereitschaft dieser Fachkräfte ist“, so Hans Wölfel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth, bei der Spendenübergabe. Das Einsatzgebiet der Betriebshelfer ist vielfältig: Ob es ums Säen, Pflegen, Ernten oder die Stallarbeit und Tierbetreuung geht – sie leisten dort fachkompetente Unterstützung, wo sie gebraucht werden. Dank für die Spende sagte auch Landrat Matthias Dießl: „Die Betriebshelferstation unterstützt und berät – und das sehr unbürokratisch und kurzfristig.“ Alle Anfragen sind an die Einsatzleitung beim Maschinen- und Betriebshilfsring Fürth zu richten und werden in der Station koordiniert. „Die Spende findet dort sicherlich eine gute Verwendung zum Wohle unserer landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Fürth“, so Dießl. Die Einsatzleitung ist dem Maschinen- und Betriebshilfering Fürth mit Sitz in Ammerndorf angegliedert, der von Rainer Tiefel geleitet wird. Er und sein Team sind damit auch für den Einsatz der Nothelfer im Raum Fürth verantwortlich. Mit der Spende der Sparkasse kann der Erhalt der Betriebshelferstation Fürth Tiefel zufolge weiterhin gesichert werden. © Sparkasse