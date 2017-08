Sperre auch in Großhabersdorf

GROSSHABERSDORF - Jetzt wird die Rothenburger Straße auch in Großhabersdorf zur Baustelle: Ab Montag, 7. August, saniert das Staatliche Bauamt Nürnberg eine Stützmauer, zudem wird der Asphaltbelag der Staatsstraße auf einer Länge von rund 500 Meter erneuert und die Entwässerungsrinne stellenweise auf Vordermann gebracht.

Eine Umleitung müssen die Autofahrer auf der Rothenburger Straße in Großhabersdorf nehmen. © Foto: Berny Meyer



In Oberasbach sowie zuletzt zwischen Wintersdorf und Weinzierlein wird auf der Rothenburger Straße schon gebuddelt, nun folgt Großhabersdorf: Die vorhandene Stützmauer aus dem Jahr 1960 sichert ein Privatgrundstück vor der höher gelegenen Staatsstraße und den daneben liegenden Gehweg ab. Am rund 2,7 Meter hohen Bauwerk haben sich in den vergangenen Jahren leichte Verformungen ausgebildet, sodass mit der nun anstehenden Maßnahme die Standsicherheit erhöht wird.

Hierfür werden insgesamt 54 Bohrpfähle aus Stahlbeton im Bereich des Gehwegs versenkt, die künftig die Stützfunktion übernehmen werden und die bestehende Mauer entlasten.

Laster müssen ausweichen

Deshalb wird die Straße ab 7. August für drei Wochen komplett gesperrt, und zwar von der Kreuzung Rothenburger Straße/Bachstraße bis zur Einfahrt zum Naturbad Großhabersdorf. Alle Verkehrsteilnehmer mit Ausnahme des Lkw-Verkehrs können die Baustelle innerorts über die Straßen An der Klinge, Frankenstraße, Flurstraße, Weinbergstraße und Hornsegener Straße umfahren. Für Ortsfremde und für den Schwerverkehr wird eine weiträumige Umleitung ausgewiesen. Voraussichtlich ab 26. August soll dann eine Ampelregelung kommen. Um die Mauer fertigzustellen und den Gehweg wieder zu richten, ist dann noch bis Mitte Oktober eine halbseitige Straßensperrung notwendig.

Sobald die Asphaltdecke saniert wird, voraussichtlich an vier Tagen im Oktober, wird wiederum komplett gesperrt. Eine Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken ist dann nicht möglich. Über den genauen Zeitraum will die Behörde noch rechtzeitig informieren.

