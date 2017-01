Sperrmüllabfuhr im Landkreis und ihre Regeln

ZIRNDORF - Sperrmüll wird nur dann abgeholt, wenn er auf öffentlichem Grund steht. So ist es grundsätzlich die Regel im Landkreis. Doch es gibt Ausnahmen davon.

Weg damit — Sperrmüll können die Landkreisbürger abholen lassen, egal ob von öffentlichem oder privatem Grund. © Archivfoto: Reinl



Elke Zahl (SPD) sprach im Umweltausschuss des Kreises ein Problem an. Es gebe Baugebiete ohne Gehsteig oder mit sehr schmalen Fußwegen. Wohin also sollten die Bürger dort den Sperrmüll zur Abholung bereitstellen, fragte sie.

Und sie hatte ein Beispiel parat: Dort war der Gehweg, der zum Bahnhalt führte, aus Platzgründen nicht geeignet für das Lagern von sperrigen Gegenständen. In ihrer Not hatten die Bürger die Objekte auf einem an die öffentlichen Flächen angrenzenden privaten Grundstück abgestellt. Doch die Arbeiter der Müllabfuhr weigerten sich daraufhin, die Abholung zu übernehmen.

Kaum Beschwerden

Das war nicht korrekt, wie Günter Müller, Leiter der Abfallwirtschaft beim Kreis, erklärte. Mit den Abfuhrunternehmen sei vereinbart, dass sie den Sperrmüll auch von privaten Flächen mitnehmen müssen, wenn dies nicht mehr als fünf Meter Gehweg bedeute und die Areale jederzeit öffentlich zugänglich seien. Wer also den Sperrmüll in seine Garagenzufahrt stellt oder unter ein Carport, sollte im Normalfall keine Probleme bekommen. Beschwerden zur Sperrmüllabfuhr, betonte Landrat Matthias Dießl, kämen so gut wie nie im Landratsamt an. Er ging bei dem Beispiel von einem Ausnahmefall aus.

