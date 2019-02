"Spider Murphy"-Urgestein in der Comödie

Günther Sigl auf Nostalgie-Pfaden - vor 1 Stunde

FÜRTH - So voll hat man die Comödie selten gesehen. Also nicht den Saal, der ist ja gerne ausverkauft. Sondern die Bühne. An diesem Abend aber wird Platz gemacht für eine komplette Band: Günther Sigl, Mitbegründer der Spider Murphy Gang, kommt mit seinem Solo-Programm.

72, aber immer noch gut drauf: Günther Sigl empfiehlt sich seinen Fans als Rock’n’Roller der gemütlichen Schule. © Foto: Romir



Und dafür kommt er eben nicht solo, sondern in Begleitung von vier Musikern: Ex-Schotte Willie Duncan an der Gitarre, Ex-Domspatz Wolfgang Götz am Keyboard, Sigls Ex-Schulkamerad Dieter Radig an der Percussion und Drummer Robert Gorzawsky, ausnahmsweise kein Ex, weil der Jüngste in der Band.

"Das wird sicher ein schöner Abend — für mich", sagt ein grinsender Sigl gleich zu Anfang, als ihn die Fürther mit warmherzigen Applaus empfangen: "Das ist schön und ermutigt uns junge Künstler!" Solche Scherze mit dem Alter ziehen sich durch den ganzen Abend. "Ich bin ja 1947 geboren. Das tut nicht weh. Aber scheiße ist es schon", sagt Sigl mit seinem unverkennbaren Schongauer Slang.

So rücken auch die Texte oft ins Nostalgische: Die heimliche Zigarette auf dem Schulklo der katholischen Knabenschule, die Freude auf den Rock'n’Roll am Abend und die Erinnerung an die ersten Radio-Erfahrungen mit AFN und Peter Kraus. Auch die Musik seiner Solo-CD "Habe die Ehre", die selbst schon fast ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat, klingt ziemlich retro: eine Mischung aus Rumpel-Rock, Volksmusik und Schlager. Mit dem Mix aus gemütlicher Musik, oft an der Gürtellinie manövrierendem Altherren-Humor und Werbe-Unterbrechungen — für die CD, die Spiders-Biografie und Sigls Lieblingsitaliener in München, dessen Anfahrtsroute gleich zweimal erläutert wird — hat man tatsächlich den Eindruck, Teilnehmer einer musikalischen Kaffeefahrt in die fünfziger Jahre zu sein. Witzigerweise ist es dann auch die Coverversion des Nachkriegs-Schlagers "Waschmaschine Fifi", die an diesem Abend am frischesten klingt.

So braucht das Publikum auch einige Zeit, bis es warm wird: "Letzthin habe ich in einem Altersheim in Baden-Baden gespielt. Da war mehr los, da sind die Rollatoren geflogen", rügt Sigl. Von da an aber klatscht das Publikum pflichtschuldig mit. Wirklich rausreißen tun’s Sigls Spider-Hits wie "Schickeria", "Skandal im Sperrbezirk" oder "Mit ’nem Frosch im Hois", die auch über 30 Jahre später noch Ohrwürmer sind. Und was stellt sich prompt ein? Echte Begeisterung.

Peter Romir