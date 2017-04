Spiegelbilder des wahren Lebens

Art-Agency Hammond präsentiert die fotorealistischen Arbeiten der Fürther Künstlerin Barbara Lidfors

FÜRTH - Es ist schon etwas Besonderes mit den menschlichen Gestalten von Barbara Lidfors. Sie deutet zwar subtil Stimmungen an, aber der reine psychische Ausdruck, irgendeine Laune, reicht ihr nicht. Das wäre eine zu sentimentale Angelegenheit.

Barbara Lidfors neben einem ihrer Gemälde, die in der Kundenhalle der Fürther Sparkassenzentrale gezeigt werden. © Foto: Tim Händel



Die amerikanische Malerin, die schon lange in Fürth lebt, versetzt ihre Personen in Alltagssituationen und zeigt sie gleichermaßen als Charaktere wie auch als Prototypen, als Beispiele für ihre Tätigkeit. So wird ein Gemüsehändler auf einem der Gemälde, die zurzeit in der Kundenhalle der Sparkasse zu sehen sind, zu einem Individuum und im selben Moment zum Marktstand-Besitzer schlechthin. Seine Züge sind persönlich und weisen doch über ihn hinaus.

Manchmal malt Lidfors schablonenhaft, flächig, geometrisch mit harten Kanten und scharf abgegrenzten Farbaufträgen, ist ganz rational gesteuert. Dann sind auch die Farben kühl. An anderer Stelle jedoch hält viel Wärme Einzug, die Künstlerin hinterlässt ihre individuellen Pinselspuren, die Farben schimmern mild.

So ist ihr Blick auf die Welt realistisch und menschlich zugleich, stellt nicht bloß, dringt nicht unanständig tief in fremde Leben ein. Sie ist eben einfach eine wachsame Beobachterin, wie eine Forscherin, die mit einer Umfrage beschäftigt ist. Wie viele Männer und wie viele Frauen kommen vorbei? Welche Art Kleidung tragen sie? Woher stammen sie? Solche Zusammenhänge reizen Lidfors, sie ermöglichen ihr die Typisierung, die sparsame Reduktion in den Gesichtern. Vielleicht ist darum das Licht auf ihren Arbeiten stets hell, aber weich. Dass sie zuvor fotografiert hat, merkt man nicht, denn es handelt sich keineswegs um abgemalte Bilder, sondern um sorgfältige künstlerische Erweiterungen. Wie für Porträts hat sie ihre Modelle inszeniert, Szenen und Haltungen verdichtet, manchmal auch Stillleben angedeutet.

"Street Life": Sparkasse Fürth/Kundenhalle (Maxstraße 32). Bis 5. Mai.

CLAUDIA SCHULLER