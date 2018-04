Spiele und Trost: Kirche will Jugendliche erreichen

FÜRTH - Bis zum 1. Januar 2019 soll jede der evangelischen Gemeinden in Fürth einen Jugendreferenten haben — so das ehrgeizige Ziel des Dekans. Damit will man versuchen, Kinder und Jugendliche an die Kirche heranzuführen. Den Auftakt macht Rebekka Adel mit einem offenen Angebot im Stadtpark.

Spielerischer Auftakt: Am Ostermontag startete Rebekka Adel mit einem offenen Angebot im Stadtpark ihre neue Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Foto: Foto: André De Geare



Dass Rebekka Adel gerne und oft an ihre Jugendzeit zurückdenkt, liegt auch daran, dass sie sich in ihrer Gemeinde gut aufgehoben gefühlt hat. Dort hat sie sich mit Freunden getroffen, viel unternommen und bei Problemen stieß sie immer auf offene Ohren. Jetzt, mit 29 Jahren, möchte sie etwas davon an andere junge Menschen zurückgeben.

Seit 1. März ist sie deshalb als Jugendreferentin der Gemeinde Auferstehung angestellt, in diesen Tagen legt sie mit einem offenen Angebot für 9- bis 13-Jährige im Stadtpark los. Sie ist damit die erste von zwölf Jugendreferenten, die nach und nach in allen Fürther Gemeinden ihren Dienst antreten sollen.

Angestoßen hat diese Idee Jörg Sichelstiel. Der Dekan möchte damit die Lücke schließen, die sich oft auftut, wenn die Kindergarten- und Grundschulzeit endet, in der die Kirche recht aktiv ist, und bevor mit der Konfirmandenzeit ein neuer Abschnitt beginnt.

Dafür ist er auch bereit, zu investieren. Rund 400.000 Euro kostet es, würden alle zwölf Stellen mit einem wöchentlichen Einsatz von jeweils zehn Stunden besetzt. Finanziert wird die Summe zum Teil aus den Einnahmen durch das Kirchgeld, aus den Rücklagen der Gesamtkirchengemeinde und durch Mittel des evangelischen Dekanats.

Einige der Fürther Gemeinden, die bereits Jugendreferenten haben — etwa St. Paul, Stadeln oder Poppenreuth — und diese teils mit eigens gegründeten Vereinen finanzieren, sollen außerdem einen Zuschuss erhalten. Wichtig ist Sichelstiel, das jede Gemeinde ein individuelles Angebot zusammenstellen kann, dass zu ihr und ihren Mitgliedern passt. Die Erlöserkirche in Dambach etwa hat einen gut besuchten Kinderchor. Er soll, mit Unterstützung aus dem Jugendreferenten-Topf, nun durch einen Chor für Jugendliche ergänzt werden.

Die Gemeinde Auferstehung, wo Rebekka Adel nun ihren Dienst angetreten hat, will ihre Lage im Stadtpark nutzen. Adel wird deshalb ab 6. April immer freitags von 15 bis 17 Uhr bei den Tischtennisplatten auf dem Spielplatz im Stadtpark Stellung beziehen. Ausgerüstet ist sie mit einem Bollerwagen, in dem sich vieles findet, was man für einen gelungenen Nachmittag im Freien braucht. Diabolos, Stelzen und Jonglierbälle etwa.

Gemeinschaft entsteht

Außerdem möchte sie Bewegungsspiele anbieten oder mit Naturmaterialien arbeiten und damit etwa Mosaiken legen. Im besten Fall, so ihre Hoffnung, wächst mit der Zeit eine Gruppe zusammen, die sich regelmäßig trifft. Außerdem möchte sie angehende Konfirmanden dazu anleiten, nach der Konfirmation ehrenamtlich mit Jugendlichen weiterzuarbeiten.

Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen hat die gelernte Erzieherin und studierte Sozialarbeiterin bereits reichlich gesammelt, etwa im Hort, einem Kindergarten, in der Behindertenhilfe und einem Heim in Bolivien. Zurzeit arbeitet sie im Nürnberger Caritas-Pirckheimer-Haus, wo sie Mobbing- und Konfliktseminare für Schüler anbietet.

Einen Missionsgedanken verfolgt sie nicht

Eine wichtige Rolle spielt für sie aber auch ihr Glaube — nicht zuletzt, weil ihr Vater Pfarrer in St. Paul in der Fürther Südstadt ist. Einen Missionsgedanken allerdings verfolgt sie bei ihrer neuen Tätigkeit nicht. „Mir geht es darum, Werte der Kirche zu vermitteln und den Kindern das Gefühl zu geben, dass jemand für sie da ist, wenn es mal nicht so gut läuft“, sagt sie.

Diesen Anspruch hat auch Jörg Sichelstiel, der in dem Angebot zudem eine Chance zur besseren Vernetzung mit Kindern und Jugendlichen sieht. Darüber hinaus geht es für ihn aber um noch mehr. Er will der „Untergangsstimmung“ , die sich in der Kirche immer mehr breitzumachen droht, etwas Positives entgegensetzen. „Ich würde mir wünschen, dass die Kinder und Jugendlichen es toll finden, dass wir da sind, dass neue Beziehungen wachsen“, beschreibt Sichelstiel. Das Experiment, das in zwei Jahren endet, soll einen Impuls zum Aufbruch geben. Dazu möchte auch Rebekka Adel beitragen — und einen Treff schaffen, an den sich die Teilnehmer später einmal gern erinnern.

Das Dekanat sucht noch einen Jugendreferenten für Maria Magdalena in der Südstadt. Informationen gibt es unter www.fuerth-evangelisch.de

