Spitzensportler vertreten Oberasbach

OBERASBACH

OBERASBACH - Europäische bis Fränkische Meister sind bei der Sportlerehrung in Oberasbach ausgezeichnet worden. Über 150 Ehrungen vergab die Stadt und bedankte sich bei den Aktiven, dass sie Oberasbach so gut auf Wettbewerben vertreten. Die Titel Sportlerin und Sportler des Jahres holten sich eine Bogenschützin und ein Läufer.

Ein sportlicher Tanz von Kerry Balder lockerte den Ehrungsabend auf. Foto: Foto: Simon Schübel



Von Tanz über Badminton, Kraftsport und Armbrustschießen bis zu Fußball in den Vereinen wird einiges geboten. Heute würden vor allem die Sportlerinnen und Sportler geehrt, erklärte Bürgermeisterin Birgit Huber vorab, doch die Trainer und Verantwortlichen im Hintergrund, diejenigen, die Mannschaften zu den Turnieren fahren oder Trikots waschen, dürften nicht vergessen werden. Sie erst bildeten "die Grundlage, auf der die sportliche Landschaft unserer Stadt aufbaut", meinte Birgit Huber.

Bogenschützin Lisa Incerti freute sich über den Titel Sportlerin des Jahres. Die 17-Jährige hat 2016 so ziemlich alles gewonnen, was es im Bogensport zu holen gibt, darunter einen zweiten Platz in der Europameisterschaft im Team und einen zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft.

Dominik Mages erhielt die Würdigung bei den Männern. Als Sieger des Oberasbacher Stadtlaufes, Bayerischer Meister im Halbmarathon, Mittelfränkischer Meister im Duathlon und Deutscher Meister im Sommerbiathlon hat der 37-Jährige 2016 bei den Läufern ganz oben mitgemischt.

Ehrungen gab es unter anderem für die C-Junioren des TSV Altenberg, die nach 16 Siegen in 16 Spielen in die Kreisliga aufstiegen. Sportreferent Bastian Gill betonte außerdem das beeindruckende Torverhältnis von 99 zu 6.

"Bevor ich den schwarzen Gürtel bekommen habe, musste ich neun Prüfungen ablegen", erinnerte sich Noah Thellmann. Mit gerade einmal elf Jahren hat er diesen hohen Rang im Taekwondo erreicht. Ein bis drei Ränge kann er noch aufsteigen. Doch jetzt gönnt er sich eine Pause: "Ich werde auf jeden Fall weiter Taekwondo machen, aber erst mal keine Prüfungen mehr."

Auf eine besondere Erfolgsgeschichte kann auch die 17-jährige Katharina Theil stolz sein. Bereits zum dritten Mal in Folge erhielt sie den Deutsche Meistertitel im karnevalistischen Solotanz. Eine Erklärung für ihre konstanten Spitzenleistungen ist das knallharte Training — und das schon seit neun Jahren. Zusammen mit ihrer Trainerin entwirft die 17-Jährige ihre Choreografien, die sie auf der Bühne und bei Wettkämpfen in ganz Deutschland zeigt.

Kleine Aufführungen lockerten den Ehrungsabend auf. Auch die neunjährige Emilia Castaneda hatte dabei ihren Auftritt mit einer Choreografie des karnevalistischen Tanzsports. Emilia holte mit ihrem Können gleich bei mehreren Wettbewerben hervorragende Platzierungen, darunter den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Tanzgarden. Eine besondere Form der Jonglage zeigte Kerry Balder dem beeindruckten Publikum.

SIMON SCHÜBEL