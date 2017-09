Sport mit Spaßfaktor: Senioren entdecken Swin Golf

Anlage in Horbach ist beliebt - "Wunderbar, wenn es bei anderen Sportarten schon zwickt" - 03.09.2017 13:00 Uhr

LANGENZENN - Einmal im Monat lädt der Seniorenrat der Stadt Langenzenn zum Swin Golf auf die Anlage in Horbach ein. Für die Beteiligten ist das nicht nur eine nette Freizeitbeschäftigung unter freiem Himmel, sondern ein erfrischend unkapriziöser Sport.

Ernst Weiss (re.) leitet Karin und Hans Botzenhardt auf der Swin Golf Anlage in Horbach bei Langenzenn an. Nette Leute an der frischen Luft treffen, steht im Vordergrund bei dem Sport. © Foto: Armin Leberzammer



Nicht immer scheint die Sonne in ihrer ganzen sommerlichen Pracht über das satte Grün am Rand von Horbach. "Als ich das erste Mal gespielt habe, gab es hier ein richtiges Schneetreiben", erzählt Karin Botzenhardt. Die Seniorin ist erst vor einem Jahr mit ihrem Mann Hans aus Ulm ins Fränkische gezogen.

Zu behaupten, dass Swin Golf seitdem zu ihrer großen Leidenschaft geworden ist, wäre wohl übertrieben. Das Angebot des Seniorenrats nehmen die Neu-Langenzenner aber doch gerne an. "Lockere Haltung, die Beine breit — steht nicht da wie ein Storch", weist Ernst Weiß die beiden an. Der 72-Jährige ist selbst erst vor gut drei Jahren zum Swingolf-Club Horbach gestoßen und hat es doch schon in die erste Mannschaft geschafft, die in der Bundesliga spielt.

"In der Bundesliga?", fragt Karin Botzenhardt beeindruckt, "dann sind Sie ja ein richtiger Profi." Eine Einschätzung, die Weiß zurückweist. Schließlich sind sie allesamt Amateure. Horrende Siegprämien wie beim ursprünglichen Golf gibt es nicht. "Der Spaß steht im Vordergrund", erklärt Hans Weiß. Man könne sich über einen guten Schlag ebenso freuen, wie über einen missratenen ärgern "und ist dabei von netten Leuten umgeben".

Spielen darf jeder. Anders als beim "richtigen" Golf wird keine Platzreife benötigt, die Einsteiger davon abhalten soll, dem gepflegten Grün Schaden zuzufügen. Den Horbacher Platz gibt es nun seit fast zehn Jahren. "Das hätte damals keiner gedacht, dass es so gut angenommen wird", sagt Georg Endreß, der die inzwischen 18 Loch umfassende Anlage einst gemeinsam mit seinem Sohn "aus einem Bauchgefühl heraus" eröffnet hat.

Oder lieber Fußballgolf?

Die Landwirtsfamilie hatte damals die Viehhaltung aufgegeben. Auf die Idee, Swin Golf anzubieten statt die Flächen zu verpachten, kamen sie über einen Artikel in einer landwirtschaftlichen Fachzeitung. Mittlerweile kann auf ihrem Areal auch Fußballgolf gespielt werden. Diese Variante werde sogar noch stärker nachgefragt als das Swin Golfen. 2010 folgte die Eröffnung ihres Cafés "Siebener", in dem sich die Golfer vor und nach ihren Einheiten über Erfolg oder Misserfolg austauschen.

Für den Swingolf-Club Horbach ist es zu einer Art Vereinsheim geworden. Gut 100 Mitglieder zählt der Verein, berichtet Hans Ziolko, Beisitzer im Vorstand und an diesem Tag neben Hans Weiß Einweiser der Senioren. Ziolko leidet etwas unter der schwachen Wahrnehmung der Horbacher Swingolfer in der Öffentlichkeit. "Dabei können wir schon einige Deutsche Meister und sogar Europameister vorweisen", betont der 71-Jährige.

Ob unter den Anfängern, die auf Einladung des Seniorenbeirats gekommen sind, die nächsten Champions zu finden sein werden, ist eher fraglich. Doch darum gehe es ja gar nicht, so Ziolko. "Swin Golf ist ein wunderbarer Sport an der frischen Luft, der auch betrieben werden kann, wenn es wegen des Alters bei anderen Sportarten schon zwickt", sagt er.

Gelegenheit zum Reinschnuppern gibt es neben den üblichen Öffnungszeiten wieder am Mittwoch, 20. September, um 10 Uhr. Dann können Senioren bei etwas verbilligtem Eintritt wieder gemeinsam mit den erfahrenen Swingolfern die Schläger schwingen.

ARMIN LEBERZAMMER