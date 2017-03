Sportliche Vielfalt in Veitsbronn

Zenngrundgemeinde ehrte die Erfolgreichen der Saison 2016 - vor 1 Stunde

VEITSBRONN - Ehrgeizige Breitensportler oder erfolgreiche Leistungssportler in Veitsbronn werden sie alljährlich geehrt. Bei der Veranstaltung zeigt sich die ganze sportliche Vielfalt innerhalb der Gemeinde.

Michael Schrott mischt im Kraftdreikampf seit Jahren in der Weltelite mit und wurde daher bei der Sportlerehrung der Gemeinde Veitsbronn von Bürgermeister Marco Kistner besonders geehrt. © Ralf Jakob



Mit dem goldenen Sportabzeichen wurden 70 Männer und Frauen ausgezeichnet. 200 Kinder und Jugendliche haben dieses Sportabzeichen an verschiedenen Schulen abgelegt. Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen.

Bürgermeister Marco Kistner und Manfred Kamm, Spartenleiter Turnen beim ASV Veitsbronn-Siegelsdorf, zollten allen Ausgezeichneten großen Respekt vor dieser Leistung, die von einigen Sportlern seit 20, 30 und gar 40 Jahren immer wieder unter Beweis gestellt wird.



Manfred Kamm selbst geht seit Jahren mit gutem Beispiel voran und erbrachte im vergangenen Jahr zum 49. Mal die für das Sportabzeichen erforderlichen Leistungen.



Mehr als 100 in den örtlichen Vereinen engagierten Sportler und Sportlerinnen wurden für ihre besonderen Erfolge gewürdigt: von Tischtennis über Leichtathletik und Faustball bis zu Luftgewehr und Bogen. „Sie haben alle den Namen unserer Gemeinde in die nähere und weitere Welt hinausgetragen und dort einen guten Eindruck hinterlassen.“ Mit diesen Worten bedankte sich Bürgermeister Kistner ausdrücklich bei den vielen sportlich Aktiven in der Gemeinde.



Zu den drei Bayerischen Meistern, Rosemarie Duy (Luftgewehr), Heike Ettrich-Adami (Bogenschützin) und Christoph Sikora (Leichtathletik) gesellten sich in diesem Jahr auch drei Deutsche Meister, die sich nach der Ehrung ins Goldene Buch der Gemeinde eintrugen. Der Leichtathlet Werner Kohnen, der diesen Sport seit nunmehr 68 Jahren ausübt, war im vergangenen Jahr in der Disziplin Hochsprung der Beste seiner Altersklasse M 80 deutschlandweit. Helen Streilein errang mit ihrer Luftpistole den 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften und sorgte damit für ein Highlight in der 90-jährigen Geschichte des VfL Veitsbronn. Noch am Anfang ihrer Karriere steht die Schülerin Sophia Eitel. Mit ihren Tanzkolleginnen der KK Buchnesia 1954 e.V., Nürnberg errang sie in der Disziplin „Junioren Tanzgarde“ den Titel einer Deutschen Meisterin.



Der erfolgreichste Sportler in der Gemeinde ist seit Jahren Michael Schrott im Wettkampfsport Kraftdreikampf. Bei den Disziplinen Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben holte sich Schrott mit insgesamt 790 Kilogramm seinen siebten WM-Titel bei der Weltmeisterschaft in Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana.