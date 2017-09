Sportliche Volkshochschule

43 Kurse in Großhabersdorf Zumba und Yoga im Angebot - vor 19 Minuten

GROSSHABERSDORF - 43 Kurse von EDV über kreatives Arbeiten und Fremdsprachen bis hin zu Gesundheitsthemen umfasst das Angebot der Großhabersdorfer Volkshochschule für das Wintersemester 2017/18, das im September und Oktober beginnt.

Auch Zumba-Kurse sind mit im Angebot der vhs Großhabersdorf. © Screenshot



Eine Sonderstellung nimmt der von Heimatverein und Volkshochschule gemeinsame Bildernachmittag am Samstag, 13. Januar, ab 14.30 Uhr in der Pfarrscheune ein. Die historische Bilderserie aus dem Ort soll ergänzt werden, um möglichst viele alte Aufnahmen für die Nachwelt zu erhalten.

Ansonsten finden im EDV-Bereich nur die zwei Kurse Word Textverarbeitung/Excel Kombikurs sowie ein Computerkurs für Senioren statt. Zwei Kochkurse und ein Töpferkurs sind für kreative Menschen vorgesehen. Für Sprachinteressierte gibt es Kurse in Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch.

Für alle Ansprüche

Das umfangreichste Kursspektrum mit 27 Angeboten weist wieder der Bereich Gesundheit und Bewegung auf: Pilates, Yoga, Zumba, Bodystyling, Tanz, Kinderturnen und Bewegungsspiele, Selbstverteidigung und Skiken. Das Sortiment enthält damit für alle Vorlieben etwas. Instrumentalkurse werden für Querflöte, Blockflöte, Klarinette, Blechbläser und Schlagzeug angeboten.

Im Hallenbad in Dietenhofen gibt es ein breitgefächertes Angebot für Wasserratten, Studienfahrten und Exkursionen runden das Angebot ab. Die Kurse finden in der Regel in der Großhabersdorfer Volksschule statt, Anmeldung beim VHS-Leiter Georg Heintz, Telefon (0 91 05) 7 12, bei der Gemeindeverwaltung, im Internet und bei den jeweiligen Dozenten.

gre