Stadt Fürth erwägt Einsatz von Überwachungssensoren

Fachmann erläuterte das elektronische System dem städtischen Bauausschuss - vor 55 Minuten

FÜRTH - Wenn die ewige Parkplatzsuche nur nicht wäre, könnte Fürth viel stressfreier mit den Vorzügen einer Stadt der kurzen Wege auftrumpfen. Inzwischen gibt es jedoch elektronische Systeme, die Stellplätze permanent überwachen und Autofahrer zu den nächsten freien Parkbuchten dirigieren. In Fürth denkt man über den Einsatz nach. Wie das funktioniert, hat ein Fachmann jetzt den Mitgliedern des Bauausschusses vor Augen geführt.

Die Fürther Freiheit wird neben der Hirschenstraße und der Hornschuchpromenade mit Königswarterstraße als Einsatzort für die neue Technik in Erwägung gezogen. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Autos, die in zweiter Reihe parken, Busse behindern, Radwege blockieren oder in Endlosschleifen durchs Stadtviertel kurven, gehören zu den alltäglichen Ärgernissen auch in Fürth. Bislang reagieren die Städte mit sogenannten Parkleitsystemen, die auf Leuchtschrifttafeln den Stand der freien Plätze in Parkhäusern anzeigen. Was Markus Grauvogel von der Münchner Cleverciti Systems GmbH im Bauausschuss präsentierte, geht darüber hinaus.

Statt mit Induktionsschleifen arbeitet sein Unternehmen mit Sensoren, die in Straßenlampen oder an Hausfassaden angebracht werden. Diese können den Parkraum auch auf Plätzen und in einzelnen Straßenzügen aus der Luft überwachen. Wo ein Stellplatz frei ist, das können Autofahrer über Smartphone-App oder mit Navi erkennen – und zwar in Echtzeit. Schnappt ein anderer den Stellplatz vor der Nase weg, dirigiert das System weiter zur nächsten Gelegenheit.

Gezieltes Vorgehen

Auch die kommunale Verkehrsüberwachung kann von dieser Technik profitieren. Denn Falschparker und das Überschreiten der Parkdauer können umgehend an die städtischen Kontrolleure weitergemeldet werden. Die sind dann beim Knöllchen-Verteilen nicht länger dem Zufallsprinzip unterworfen, sondern können gezielt und damit effizient vorgehen.

Bedenken, ob beim Aufzeichnen von Bewegungsprofilen der Datenschutz noch gewährleistet sei, verwarf Grauvogel mit dem Hinweis, dass keinerlei persönliche Informationen gesammelt würden. Es handle sich ausschließlich um geologische Daten. Allerdings konnte diese Problematik in der Bauausschusssitzung nicht abschließend geklärt werden, weshalb weitere Gesprächsrunden in den kommunalen Gremien folgen sollen. Auch über die Kosten wurde noch nicht geredet. Fest steht jedoch, dass die Stadt am Ball bleiben will.

Einsatzmöglichkeiten der Sensortechnik sehen Baureferent Joachim Krauße und Oberbürgermeister Thomas Jung in einer Überwachung der zur Generalsanierung anstehenden Hirschenstraße und der Fürther Freiheit. Aber auch im Zuge der Sanierung von Hornschuchpromenade und Königswarterstraße wird die elektronische Kontrolle in Erwägung gezogen. Dies schon deshalb, weil beim Umbau dort zahlreiche Parkplätze wegfallen werden. Ersatz soll, wie berichtet, in einem neuen Parkhaus an der Gebhardtstraße geschaffen werden. Der Baubeginn ist für 2018 vorgesehen, die Fertigstellung 2019 oder 2020.

Als „wichtigen Impuls“ betrachtet der OB die neue Technik. Denn mit dem Reduzieren des lästigen Parksuchverkehrs kann auch der innerstädtische Verkehr insgesamt etwas beruhigt werden. Verbesserte Einnahmen der kommunalen Parkplatzwächter schlagen ebenfalls zu Buche. Wer ohne Smartphone oder Navi herumkurvt, kann über Anzeigentafeln am Straßenrand über die Parkplatzsituation in der Umgebung informiert werden.

An 25 Orten auf drei Kontinenten ist das System, so Grauvogel, bereits im Einsatz. Zum besonderen Charme der Sensortechnik gehört es übrigens, dass mit ihr auch die tatsächliche Größe der einzelnen Parkbuchten ermittelt werden kann. So lässt sich wiederum feststellen, wo der VW-Bus Platz hat und wo es gerade noch für den Smart reicht. In der Hirschenstraße hat für die Stadtspitze daneben ebenfalls das Freihalten der wichtigen Radwegtrasse von Falschparkern Priorität.

Volker Dittmar