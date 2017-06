Stadt Fürth hilft den Imkern aus der Klemme

FÜRTH - Die Imker stehen unter Druck. Der strenge Winter hat viele Völker dezimiert und der Freistaat seine Förderung zur Bekämpfung der gefährlichen Varroamilbe gestrichen. Nun kommt ihnen die Stadt zu Hilfe und verdoppelt ihren Zuschuss für die Vereine.

Der Vorsitzende des Burgfarrnbacher Imkervereins, Konrad Schweiger (v. li.), OB Thomas Jung und Günter Scheuermann vom Imkerverein Fürth begutachten ein Bienenvolk am Lehrbienenstand im Pegnitztal. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Es ist eine Geste in schwerer Zeit. 2500 Euro zusätzlich ist der Stadt Fürth die Arbeit der Imker wert. Weshalb der Freistaat und zuvor schon die EU ihre Unterstützung versagen, darauf kann sich Oberbürgermeister Thomas Jung keinen Reim machen. Am Montag hat er den Imkern aus Fürth und Burgfarrnbach am Lehrbienenstand bei der Kleinen Mainau persönlich versichert, dass die Kommune hinter ihnen steht.

Zur finanziellen Belastung kommen auch noch bürokratische Hürden. Konnten Imkervereine das Mittel zur Varroabekämpfung bisher gesammelt über den Amtstierarzt bestellen, soll diese Praxis jetzt offiziell untersagt werden. Die Fürther Stadtverwaltung hat sich allerdings für die bewährte Regelung ausgesprochen. Ob das etwas hilft, steht in den Sternen. Bekämpft werden muss der Brutschmarotzer Varroa ab August, nachdem der Honig aus den Waben geschleudert wurde. Ist die Brut mit der Milbe, die sich vom Bienenblut ernährt, befallen, schlüpfen geschwächte oder auch verstümmelte Bienen.

"Geht es den Bienen nicht gut, leiden auf Dauer auch die Menschen", betont der OB. Unverzichtbar sind die Honigproduzenten zum Bestäuben zahlloser Nutzpflanzen. Die Landwirtschaft dankt es den fleißigen Brummern jedoch kaum. Vielmehr verwandelt sie große Agrarflächen durch Monokulturen in wahre Wüsten für die Bienenvölker.

In gefährliche obendrein, denn zur Unkraut- und Schädlingsvernichtung werden noch immer im großen Stil Pestizide und Insektizide gespritzt. Kein Wunder, dass sich die Bienen in der Stadt mit ihren artenreichen Parks und Gärten inzwischen offenbar wohler fühlen als zwischen endlosen Getreidefeldern, wo sie keine Nahrung finden. Und zum Glück entdecken immer mehr Städter die Imkerei als Hobby. Die Vereine unterstützen dies nach Kräften.

29 Bienenvölker hat der Imkerverein Fürth derzeit an Einzelpersonen und Kleingruppen für zwei Jahre vermietet – fachliche Begleitung inklusive. Der Honig wird aufgeteilt. 38 "Imker auf Probe" betreut Petra Schneider beim Imkerverein Burgfarrnbach. 2015 wurde der Verein für dieses zeitaufwändige Engagement mit dem Umwelt- und Naturschutzpreis der Stadt ausgezeichnet.

Nach einem schwierigen Frühjahr, das etliche ausgehungerte Bienenvölker nicht überlebt haben, erholen sich derzeit die Bestände wieder. Die Stadt Fürth hilft dabei symbolisch. Im Rathaus erhalten Bürger Samensticks zum einpflanzen, aus denen sich dann Bienenweiden entwickeln.

