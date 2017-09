Stadt Fürth traut sich mehr Investitionen zu

FÜRTH - Das Rathaus will seinem finanzpolitischen Kurs der vergangenen Jahre auch 2018 treu bleiben. Der Haushaltsplanentwurf sieht einen Schuldenabbau von 5,4 Millionen Euro vor – und das bei deutlich höheren Investitionen.

Der Fürther Schuldenberg ist zwar noch groß, die Stadtfinanzen befinden sich aber alles andere als in Schieflage. © Foto: André De Geare



Die Zahlen stellte Kämmerin Stefanie Ammon in der ersten Stadtratssitzung nach der Sommerpause vor. Klappt alles, würde die Stadt im sechsten Jahr in Folge Schulden tilgen. Um dieses Ziel zu erreichen, bräuchte Fürth nicht einmal mehr die Unterstützung des Freistaats,

Indem das Rathaus den enormen Schuldenberg weiter abträgt, kommt es einer Forderung der Regierung von Mittelfranken aus dem April dieses Jahres nach. Nur so könne die Stadt ihre "Leistungsfähigkeit" dauerhaft sichern, schrieb die Aufsichtsbehörde den Fürthern ins Stammbuch. Investitionen, die nicht unbedingt nötig seien, sollten unterbleiben.

Also keine Kür, sondern nur Pflicht – und die hat es in sich. Um marode Schulhäuser und Brücken in Schuss zu bringen, schraubt die Stadt ihr Investitionsvolumen 2018 auf 46,2 Millionen Euro, rund 30 Prozent mehr als im laufenden Jahr. 14,5 Millionen Euro fließen in Kitas und Schulen, zu den großen Brocken zählt die neue Mensa für die Pestalozzischule. Die neue Feuerwache, die Vacher Brücke über die Zenn und die Südwesttangenten-Brücke über die Schwabacher Straße kosten ebenfalls viel Geld.

Trotz allem kann die Stadt dank steigender Einnahmen – fürs laufende Jahr wird ein Rekordplus bei der Gewerbesteuer erwartet – nicht nur Schulden tilgen, sondern auch Rücklagen aufbauen. Für Schulsanierungen liegen inzwischen 4,5 Millionen Euro auf der hohen Kante, zudem existieren Reserven, um auch in schlechteren Jahren den Haushalt ausgleichen (3,6 Millionen Euro) und Schulden (2,5 Millionen Euro) abbauen zu können.

Dennoch mahnt die Kämmerin: "Die Herausforderungen der Zukunft sind groß." Die Brücken im Stadtgebiet bleiben die Sorgenkinder. Ihre Sanierung wird hohe Millionenbeträge verschlingen. Und allein für die Sanierung des Helene-Lange-Gymnasiums veranschlagt die Stadt rund 30 Millionen Euro. Nachdenklich stimmt Ammon auch, dass die Schlüsselzuweisungen, die Fürth wie viele andere Gemeinden und Städte vom Freistaat erhält, inzwischen über 16 Prozent der Einnahmen ausmachen. Die Sorge der Kämmerin: Sollten diese Schlüsselzuweisungen eines Tages sinken, werde Fürth erhebliche Probleme bekommen.

