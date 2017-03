Stadt Langenzenn leistet sich Haushalt der Rekorde

Kommune will 40 Millionen Euro umsetzen — Finanzkraft der Kommune ist sehr stark - vor 14 Minuten

LANGENZENN - Es ist ein Haushalt der Rekorde: 40 Millionen Euro Volumen, womöglich 17 Millionen Euro Schulden zum Jahresende und der bisher höchste aus eigener Kraft erwirtschaftete Anteil an den Investitionen.

Die Stadt Langenzenn will 40 Millionen Euro umsetzen. © colourbox.com



Über 40 Millionen Euro — so hoch war der Etat noch nie angesetzt. Aber auch die Schulden der Stadt steigen weiter. Falls die in diesem Jahr neu aufgenommenen Kredite voll ausgeschöpft werden müssen, erhöht sich der Darlehensstand um 4,9 Millionen Euro. Doch auch die Finanzkraft der Stadt ist stark: Im Vergleich zum Vorjahr wird die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von 538 000 Euro auf 2,3 Millionen Euro ansteigen. Während der Verwaltungshaushalt die laufenden Ausgaben und Einnahmen umfasst, enthält der Vermögenshaushalt vor allem die Investitionen. Wie bereits berichtet, erhöht die Stadt aber auch ihre Gewerbesteuer, was einen Teil der guten Einnahmesituation erklärt.

Bis 2020 wird die Stadt Langenzenn insgesamt neun Millionen Euro in den Grunderwerb investieren. Alleine dieses Jahr sollen für neue Gewerbegebiete und weitere Wohnbauentwicklung drei Millionen Euro ausgegeben werden, um Grundstücke zu kaufen. Nachdem die Flächen von der Stadt gekauft und erschlossen wurden, sollen sie gewinnbringend an Investoren veräußert werden. So rechnet die Stadt heuer allein dadurch mit Einnahmen in Höhe von 1,8 Millionen Euro.

Generell werden in diesem Haushaltsjahr 5,25 Millionen Euro für Hochbaumaßnahmen verwendet. Die energetische Sanierung der Grundschule, die Erweiterung der Kindergartens Pusteblume oder der Bau von Sozialwohnungen stehen auf der Agenda. Die Neugestaltung der Friedrich- Ebert-Straße, Ausbau von Geh- und Radwegen oder die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes werden fast 3,7 Millionen Euro verschlingen. Dabei eingerechnet sind auch Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Zusätzlich nimmt die Stadt 125 000 Euro in die Hand, um die Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen und Ergänzungen in der Försterallee, der Schollerwiese und an der Treppenanlage in der Königsberger Straße vorzunehmen.

Für die Sanierung der Grundschule benötigt die Stadt 242 000 Euro an Planungskosten, für die Bauarbeiten rechnet sie mit 1,13 Millionen Euro.

Um die Zahl der Betreuungsplätze in Langenzenn zu erhöhen, wird mit 100 000 Euro eine neue städtische Kindertagesstätte geplant. Zusätzlich soll auch der Evangelische Kindergarten Pusteblume um zwei Krippengruppen erweitert werden. Die Verwirklichung des Anbaus lässt die Stadt sich 700 000 Euro kosten.

Die Verschuldung der Zennstadt wird in den kommenden Jahren vermutlich eine nie dagewesene Höhe erreichen. Zu zwölf Millionen Euro vom Ende 2016 werden in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich noch weitere fünf Millionen an Krediten hinzukommen. Bis 2020 rechnet die Stadt mit einem Schuldenstand von 36 Millionen Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt somit von aktuell 1299,06 Euro auf 2244,63 Euro im Jahr 2017 an.

SIMON SCHÜBEL