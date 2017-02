Stadt Stein auf der Briefmarke

STEIN - Stein auf dem Schirm, auf der Briefmarke und der Schokoladentafel: Das Stadt- und Faberjubiläum ist nicht mehr zu übersehen. Wer es immer noch nicht bemerkt hat, dass heuer in der Stadt gefeiert wird, der bekommt jetzt das Magazin zum Festjahr in den Briefkasten.

Steins schönste Seiten zeigen die Jubiläums-Briefmarken, die es für zehn Euro im Rathaus zu kaufen gibt. Nicht fehlen darf das Staaner Stiftla (unten Mitte). © Foto: Anestis Aslanidis



Einmal pro Quartal wird die Stadt die eigenen Bürger, Nachbarn und Burgenstraßen-Anrainer über die Aktivitäten 2017 informieren. 40 Jahre Stadterhebung und 200. Geburtstag von Lothar von Faber sind Anlass für einen Rückblick auf die Entwicklung der Stadt und eine Vielzahl von Ereignissen.

Die Grundzüge des Magazins, das jeweils in einer Auflage von 20 000 Exemplaren erscheint, und das Programm legten ein Steuerungskreis fest. Dem Gremium gehörten Vertreter der Stadtrats-Fraktionen sowie Bürgermeister Kurt Krömer an. Auch Vereine brachten sich bei der Ideenfindung ein. Die Koordination obliegt der Rathausmitarbeiterin Nicola Kemmer.

Gemeinsam einigte man sich auf das Motto „Felsenfest vereint“. Wie Bürgermeister Krömer erläuterte, soll das auf die enge Verbindung des Unternehmens Faber-Castell mit der Stadt hinweisen.

Eine nostalgische Anspielung ist im Jubiläumsjahr auch erlaubt. Das Staaner Stiftla, das Manfred Glauber anlässlich der Stadterhebung 1977 entworfen hatte, wird hervorgeholt. Einen „attraktiven Sympathieträger“, nennt Krömer das Maskottchen — ein lachendes Männchen mit Blume im Mund auf einem Bleistift. 1977 zierte es T-Shirts und Plakate und so soll es auch 40 Jahre später wieder sein.

Was in den ersten zehn Jahren in der jungen Stadt geschehen ist, darüber berichtet das Magazin ebenfalls. Die Eröffnung des Palm Beachs oder die Selbstständigkeit der Pfarrgemeinde Paul Gerhardt in Deutenbach fallen in das Jahrzehnt.

Was heuer alles passiert, können Steiner nicht nur in dem Magazin nachschlagen, sondern auch im Internet unter www.stein2017.de lesen. Von den 800 Euro teuren Riesen-Pflanztöpfen, die das Stadtbild grüner machen und von örtlichen Unternehmen gesponsert wurden, bis zum großen kostenlosen Open-Air am Weihersberg reicht der Reigen der Angebote. Dringend gesucht werden noch Fotos, die bei der Stadterhebung im Jahr 1977 entstanden. Dias oder Negative werden im Rathaus gerne entgegengenommen. Daraus entsteht eine Fotoausstellung, die im Einkaufscenter Forum ab 6. Mai zu sehen ist.

Wer am Jubel andere teilhaben lassen möchte, der greift bei den Andenken zu: Ein XXL-Regenschirm mit Jubiläums-Logo für 19,77 Euro, Steiner Briefmarken, das Set für 10 Euro, oder die Tafel faire Schokolade, die für zwei Euro zu haben ist. Stein versüßt den Tag, grüßt und lässt keinen im Regen stehen. Die Souvenirs gibt es im Vorzimmer des Bürgermeisters.

